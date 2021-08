Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 15 agosto

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica 15 agosto il Giardino Botanico “Dina Bellotti” di Alessandria, in via Monteverde 24, sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 con ingresso gratuito. L’apertura nel giorno di Ferragosto è una iniziativa della rete degli orti botanici del Piemonte, per far scoprire ai cittadini dei veri e propri musei dove si conservano collezioni di piante, vive ed essiccate, si svolgono attività dedicate alla conservazione della flora, alla ricerca, alla divulgazione e all’educazione ambientale. Durante la giornata saranno previste visite guidate e altre attività per il pubblico, sul tema delle piante, della natura e degli uomini e con l’hashtag #coltiviamobellezza. Per maggiori informazioni: telefono 0131-227369 oppure mail: [email protected]ne.alessandria.it

Per il week end di Ferragosto Castelli Aperti apre molte dimore storiche anche in provincia di Alessandria e nel resto del Piemonte. Nell’Alessandrino sono previste aperture e visite al Castello dei Paleologi e a Villa Ottolenghi ad Acqui Terme, al Museo del Vino della Tenuta Castello di Razzano di Alfiano Natta, alla Gipsoteca Monteverde di Bistagno, al Castello di Morsasco, al Castello di Lajone di Quattordio, a Palazzo Lignana di Gattinara a Rivalta Bormida e a– Castello di Rocca Grimalda. Per orari e costi delle visite, e per scoprire tutti gli altri Castelli Aperti, cliccate nella sezione Eventi del sito di RadioGold.

Domenica 15 agosto al Parco Castello di Novi Ligure, dalle 18, si terrà il convegno organizzato dalle società storiche novesi sul tema “Bonaparte e il tramonto dei feudi imperiali liguri”, e il salotto finale, condotto da Enzo De Cicco di 6 di Novi se …, con la partecipazione dello storico Lucio Piazza e del giornalista Efrem Bovo, dell’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei. Durante l’incontro si potrà assistere, in anteprima, ad alcuni stralci del documentario realizzato nel corso della manifestazione, che verrà diffuso sulla rete Canale Europa. L’incontro rientra tra gli eventi del Bicentenario Napoleonico, progetto proposto e coordinato dalla Pro Loco di Novi Ligure-Parco Castello e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Novi Ligure.

A Rocca Grimalda prosegue la tradizionale sagra della Peirbuieira in versione d’asporto. Per gustare il piatto tipico del del borgo dell’ovadese, la cui ricetta è custodita gelosamente, basterà recarsi alla terrazza “Belvedere Marconi” di Rocca Grimalda, dalle 19 alle 21, con una pentola o un contenitore adeguato per portare a casa e poi gustare le lasagne nella Peirbuieira.

Domenica 15 agosto cena delle Trofie in occasione della Festa Patronale 2021 di Carentino. Al Centro Sportivo comunale, dalle 19.30, si potranno gustare ottime trofie. Ad arricchire la serata di Ferragosto, poi, il “Tombolone e la tombolina”. A causa delle attuali disposizioni anticovid i posti sono limitati ed è necessario prenotare, entro le ore 15 (tel.335411514).

Domenica 15 agosto ultima delle tre serate dell’August Beer Fest al Beach White di Novi Ligure. Anche durante la serata di Ferragosto di potranno gustare ottime birre accompagnate da specialità tipiche siciliane. Insieme alla birra e al cibo anche la musica de I Tre Musi. Per info e prenotazione tavoli: 347 977 2359.

A Piancerreto, frazione del Comune di Cerrina Monferrato, domenica 15 agosto, dalle 20, si festeggia Ferragosto con una gustosa cena a base di pesce preparata dalla Proloco. Durante la serata intrattenimento musicale con Dj Luciano Tirelli. Il costo della cena è di 30 euro. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri: 346/0873570 e 380/7222013.

Nell’ambito degli eventi della Festa Patronale, Casal Cermelli domenica 15 agosto, dalle 21.30, festeggia Ferragosto con una serata di musica dal vivo a “La Pagliarella” con Fabio & Manuel. Come “benvenuto” la Pro Loco offrirà un bicchiere di sangria e stuzzichini. Servizio bar a disposizione.

Anche domenica 15 agosto la rassegna “CineOvada sotto le stelle” propone la proiezione in anteprima del film “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”, secondo capitolo della commedia diretta da Riccardo Milani con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Il film si svolge tre anni dopo la fine della storia d’amore tra l’intellettuale radical chic Giovanni (Antonio Albanese) e Monica, l’ex cassiera tatuata interpretata da Paola Cortellesi. Il film verrà proiettato alle 21.15, nel giardino della Scuola di Musica di Ovada, in via San Paolo. In caso di maltempo la proiezione verrà spostata al Cinema Splendor di Ovada. Il biglietto di ingresso costa 6 euro, 5 euro per il ridotto per bambini e ragazzi fino a 12 anni.

Per maggiori dettagli e per tutti gli altri appuntamenti cliccate nella sezione Eventi del sito di RadioGold.