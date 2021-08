Bollettino covid Piemonte: 280 nuovi casi e un decesso

PIEMONTE – Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 280 nuovi casi di persone risultate positive al covid-19 (di cui 34 dopo test antigenico), pari all’1,2 % di 23.033tamponi eseguiti, di cui 19.002antigenici. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 121 (43,2 %). I casi sono così ripartiti: 38 screening, 174 contatti di caso, 68 con indagine in corso; 5 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Casi importati 6 (5 dall’estero, 1 da altra regione italiana). Il totale dei casi positivi diventa quindi 372.871 con 28 in più per la provincia di Alessandria che raggiunge quota 30.367. Questa la suddivisione invece nelle altre province: 17.661 Asti, 11.696 Biella, 53.734 Cuneo, 29.048 Novara, 198.986 Torino, 13.955 Vercelli, 13.304 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.535 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.585 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+ 1 rispetto aieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 109 (- 8rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.226.

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.152.238(+ 23.033rispetto a ieri), di cui 1.949.237risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.705

Un solo decesso di persone positive al test del covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, 0 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.705 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.567 Alessandria (che rimane a quota zero), 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.594 Torino, 526 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

357.823

GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 357.823 (+ 219 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.370 Alessandria, 16.863 Asti, 11.132 Biella, 51.908 Cuneo, 27.727 Novara, 191.894 Torino, 13.286 Vercelli, 12.769 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.450 extraregione e 2.424 in fase di definizione.