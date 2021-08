Allerta gialla per questo lunedì: rischio temporali e grandine

PIEMONTE – Attenzione al meteo questo lunedì, 16 agosto, in base alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile e da Arpa. Oggi infatti sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla per rischio temporali sul Piemonte, in particolare Bielle, Novarese e Casalese, oltre che Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.