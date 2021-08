Sono oltre 7mila per persone vaccinate oggi in Piemonte

PIEMONTE – Sono 7.083 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il covid oggi, domenica 15 agosto 2021 in Piemonte. A 1.463 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 664 i 12-15enni, 2.105 i 16-29enni, 1.344 i trentenni, 970 i quarantenni, 907 i cinquantenni, 464 i sessantenni, 171 i settantenni, 119 gli estremamente vulnerabili e 25 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.223.985 dosi (di cui 2.350.950 come seconde), corrispondenti al 96,1% di 5.437.939 finora disponibili per il Piemonte.