Secondo i dati Agenas in Piemonte terapie intensive e reparti Covid sono sotto soglia d’allarme

PIEMONTE – Sono numeri più che incoraggianti quelli riportati da Agenas sulle ospedalizzazioni di pazienti positivi al Covid-19 in Piemonte. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il territorio amministrato da Alberto Cirio al 15 agosto ha fatto registrare, in leggera crescita rispetto alle rilevazioni precedenti, un lieve incremento. Per la precisione l’occupazione delle terapie intensive da parte di malati Covid sono occupate all’1% mentre i reparti di area non critica al 2%.

Nella settimana che va dal 9 al 15 agosto l’incidenza dei positivi è salita da 32,59 persone ogni 100 mila abitanti a 38,67 ogni 100 mila abitanti. Si tratta comunque di numeri molto bassi e ben al di sotto della soglia d’allarme se paragonati con quelli di altre regioni. Su tutte Sicilia e Sardegna che hanno l’incidenza più alta in Italia pari a 147,93 e 140,16 per 100 mila abitanti. I dati legati ai reparti ordinari vedono la Sicilia avere la percentuale più alta con il 15% seguita dalla Calabria con il 13%, dalla Basilicata con il 9% e dalla Sardegna con l’8%. Sardegna e Sicilia sono anche le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia: rispettivamente al 10% e al 9%.