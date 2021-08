Protezione Civile a MOlare per rifornire di acqua una frazione

MOLARE – La Protezione Civile di Alessandria sta lavorando per alleviare i problemi idrici in una frazione di Molare, esattamente San Luca, in difficoltà con l’approvvigionamento idrico. Il Coordinamento Territoriale sta supportando la popolazione con rifornimenti idrici. La situazione dovrebbe risolversi in giornata.

“Continua il lavoro dei volontari – spiega Andrea Morchio, responsabile Protezione Civile Alessandria – che in periodi per tutti dedicati al riposo e divertimento, si adoperano per aiutare la popolazione”.