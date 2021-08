In Italia il 66% della popolazione vaccinata contro il Covid-19: i dati del Piemonte

PIEMONTE – Sono oltre 35milioni e 600mila gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero oltre il 66% della popolazione vaccinabile (esclusa attualmente gli under 16). In alcune regioni come la Toscana e il Piemonte gli hub sono stati aperti alle vaccinazioni anche per gli over 12.

Oltre il 92% di tutti gli aderenti alla campagna vaccinale hanno già ricevuto in Piemonte almeno una dose e più dell’82% ha completato l’intero ciclo vaccinale. Ci sono però 879 mila persone in tutto residenti nella nostra regione che ad oggi non hanno ancora espresso la volontà di ricevere il vaccino. Di queste 331 mila hanno più di 50 anni.