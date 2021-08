In Piemonte la popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno una dose supera il 62%

PIEMONTE – Continua la campagna vaccinale in Piemonte per arginare la diffusione del Covid-19. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute la nostra regione ha somministrato almeno una dose al 62,80% della popolazione vaccinabile (over 12). Leggermente al di sotto della media nazionale che è del 64,76%. In Piemonte, invece, chi ha completato l’intero ciclo è una fetta di popolazione pari al 54,89%, al di sotto della media italiana che è del 56,07%.

Se si analizzano invece gli aderenti alla campagna vaccinale contro il Covid-19 dalla Regione, nei giorni scorsi, avevano fatto sapere che oltre il 92% aveva ricevuto almeno una dose e più dell’82% aveva completato l’intero ciclo vaccinale. Resta, come ricordavamo anche in un precedente articolo, poco più di 800 mila persone vaccinabili, su una popolazione complessiva di oltre 4 milioni, che nella nostra regione non ha ancora espresso la volontà di ricevere il vaccino.

Photo by CDC on Unsplash