Un club per “Ciccio gol” l’indimenticato bomber dell’Alessandria calcio

ALESSANDRIA – Per tutti è stato uno dei bomber più apprezzati e ancora oggi ricordare le sue imprese è sempre un piacere per i tifosi dell’Alessandria calcio. Ora Ciccio Marescalco però avrà una casa in più grazie al nuovissimo club “Ciccio Gol” al Cristo ad Alessandria. La sede verrà inaugurata la prossima settimana con due giorni, il 28 e 29 agosto, di festa. L’evento, organizzato dall’Associazione dei Commercianti del Cristo e ‘Cristo nel Cuore’, in collaborazione con Museo Grigio e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, culminerà con l’intitolazione del nuovo Grigi Club, alla Soms del Cristo, destinato a diventare un punto di riferimento per i moltissimi sostenitori anche nei sobborghi di Alessandria Sud.

88 PRESENZE, 41 GOL

Marescalco arriva in Grigio nella stagione 984 – 85, debutto in Coppa Italia il 22 agosto, derby vittorioso in trasferta con il Derthona, 2-0, e in campionato, il 23 settembre, a Pontedera, 1-1. In quell’anno 34 gare giocate e 20 gol, compreso lo spareggio a Modena con il Prato, sconfitta amarissima, vendicata 15 anni dopo. Ciccio, però, la C1 va a giocarla a Prato. Ad Alessandria rientra dopo due annate in Toscana, nel 1987 – 88, 33 partite e 14 gol, ma anche niente salto in C1. Resta in grigio anche nel 1988 – 89, ma al mercato di riparazione passa al Novara, dopo 6 match e 3 gol (e altrettanti in Coppa) complice una intesa mai davvero sbocciata con Renzo Melani. Chiude la sua storia in grigio con 88 presenze e 41 reti, ma resta un idolo dei giovanissimi e di chi sugli spalti ha vissuto giornate memorabili.

TRE TAPPE : Il Programma

La ‘due giorni’ del ritorno di Marescalco ad Alessandria inizierà sabato 28, alle 20.30, con l’apericena al circolo Ortincontra, proprio alle spalle di quello stadio dove l’attaccante ha messo la firma su successi importanti. Ci sarà la possibilità di brindare con lui e di strappargli qualche aneddoto: prenotazione obbligatoria (15 euro) telefonando al 3755968357 fino alle ore 13 di sabato 28.

Domenica due tappe: alle 18, alla Soms del Cristo, l’inaugurazione del Grigi Club ‘Ciccio Marescalco’, alla presenza anche di giovani calciatori e calciatrici delle società del territorio.

Alle 21 festa in piazza Ceriana, “Bentornato Ciccio – Gol”: una serata di amarcord con la partecipazione di ex compagni e calciatori che hanno incrociato la loro strada sportiva con quella di Marescalco, di ‘voci’ che hanno raccontato i gol dell’attaccante, di dirigenti Grigi, di amici e tifosi. Saranno proiettati video con immagini emozionanti, sul palco saliranno anche Franco Rangone e Claudio Damiani per eseguire gli inni dei Grigi. La serata sarà presentata da Mauro Bavastri e Mimma Caligaris, con la regia di Stefano Venneri.