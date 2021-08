Il 22 agosto si celebra la Beata Vergine Maria Regina

RADIOGOLD – Il 22 agosto la Chiesa celebra la Beata Vergine Maria Regina. Nella Sacra Scrittura non vi è traccia di un rito di incoronazione della Vergine da parte degli angeli di Dio. Maria è identificata con la donna che avrebbe schiacciato la testa del serpente in 3:15 e colei che vince il drago in Apocalisse 12: il suo nome non è fornito in modo esplicito, ma altrettanto chiaramente viene scritto che il drago “si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio” (v. 13) e che si “infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù“. Tale verso la ricollega alla stirpa predetta dal Signore in Genesi 1 alla quale il serpente avrebbe fatto guerra.

La Bibbia atribuisce a Maria lo stesso potere che fu di san Michele Arcangelo nella lotta vittoriosa contro Satana e gli angeli traditori, svoltasi in Paradiso all’inizio della creazione. Come Michele divenne re e capo militare dell’Esercito degli Angeli di Dio, anche Maria Vergine viene incoronata dagli stessi angeli come loro Regina, poiché Dio l’ha scelta per un compito ancora più importante di quello da loro svolto: vincere una seconda volta e definitivamente il demonio, precipitandolo nell’Abisso, il punto più profondo e meno luminoso del Mar Morto dal quale è asceso nel regno terrestre.