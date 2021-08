Analisi di Arpa sui miasmi di Villa del Foro: “Esclusa presenza di composti tossici”

ALESSANDRIA – Sono arrivati gli esiti delle analisi sui campioni presi dall’aria e dal suolo nella campagna attorno a Villa dl Foro. Gli odori, spiega l’agenzia, “sono dovuti agli spandimenti nei terreni di correttivi per l’agricoltura. Il fastidio si accentua nelle ore serali e notturne fino alle prime ore del mattino a causa della stabilità dell’atmosfera che limita la dispersione in aria dei composti odorigeni verso gli strati più alti“. Le misure dell’aria, effettuate in prossimità degli spandimenti e in presenza di forti esalazioni, “hanno escluso la presenza di composti tossici. Gli esiti di laboratorio dei controlli messi in atto sugli spandimenti saranno pubblicati non appena disponibili“.

L’attività di Arpa è partita dopo le segnalazioni da parte di cittadini per odori forti e persistenti nelle frazioni a sud ovest del comune di Alessandria, in particolare dalle frazioni Villa del Foro e Casalbagliano.