Vaccini: prolungato a metà settembre l’accesso senza prenotazione ai 7 centri della provincia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La Regione Piemonte ha prolungato fino alla metà di settembre la possibilità di recarsi senza prenotazione ai sette centri vaccinali della provincia di Alessandria. Il precedente termine scadeva il 31 agosto ma ora ci saranno altre due settimane di tempo. Di seguito l’elenco dei sette hub e dei rispettivi giorni di apertura, in tutti i casi dalle 9 alle 12 del mattino:

Alessandria, ex Caserma Valfrè: 25-26-27-30 agosto, 1-2-3-6-7-8-9-11-13-14-16 settembre

Casale, Palafiere: 24-26-28-30 agosto, 1-3-6-9-11-13-14-15 settembre

Valenza, via Camurati: 27-30 agosto, 3-6-7-11-14 settembre

Novi Ligure, Centro Fieristico viale Campionissimi: 26-27-30-31 agosto, 3-7-9-10-11-13-14-15-16 settembre

Acqui Terme, Movicentro in via Alessandria 1: 30 agosto, 3-4-6-11 settembre

Tortona, Ex Passalacqua in via Milazzo 1: 24-27-30 agosto, 1-4-5-7-8-11-14 settembre

Ovada, Story Park in via Novi: 26 agosto, 2-6-7-10-13 settembre.