Lavori di messa in sicurezza sulla strada del Sassello a Melazzo: dureranno un mese

MELAZZO – Da mercoledì 25 agosto scatterà l’intervento di messa in sicurezza del versante prossimo alla carreggiata lungo la strada statale 334 “del Sassello” all’altezza del km 47.500, nel Comune di Melazzo, in provincia di Alessandria. I lavori, programmati da Anas, dureranno fino al 24 settembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Lungo il tratto è presente da maggio 2020 il senso unico alternato istituito dal precedente gestore stradale a causa di un movimento di frana. Per consentire l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza della parete tramite pulizia e disgaggio delle placche instabili, la statale sarà chiusa al transito dei soli veicoli con peso inferiore a 25 tonnellate tra le 7 e le 19. La limitazione sarà sospesa durante i giorni festivi e prefestivi con transito in entrambe le direzioni regolato tramite il senso unico alternato.

Il traffico lungo il tratto sarà invece consentito ai veicoli con peso superiore a 25 tonnellate e ai mezzi di altezza superiore ai 4,20 metri per i quali non è disponibile un percorso alternativo locale. Transito consentito anche ai veicoli soccorso. Durante la fascia oraria di chiusura, i veicoli con peso inferiore a 25 tonnellate saranno indirizzati sulla viabilità alternativa costituita dalle provinciali 30, 227, 226 e 225.