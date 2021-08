Il santo del giorno del 25 agosto è San Ludovico re di Francia

RADIOGOLD – Il 25 agosto la Chiesa celebra San Ludovico. Si tratta di uno dei primi santi laici poiché San Ludovico in realtà era il nome di Luigi IX re di Francia. Nato nel 1214 in Poissy, era figlio di Luigi VIII e della regina Bianca di Castiglia. La madre, donna devotissima, educò il giovane Ludovico all’amore per la virtù e a un grande orrore del peccato. Quando fu maggiorenne, venne consacrato e coronato re di Francia, e San Ludovico prese il nome di Luigi.

Nel 1234 Luigi sposò Margherita di Provenza, figlia del conte Raimondo Beringhieri V. Guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, Luigi crebbe serio e dedito ai suoi doveri ma anche pio e virtuoso. San Ludovico fu un re semplice e modesto attento alle esigenze del popolo e sempre pronto a fare opere di carità. Leggeva continuamente le Sacre Scritture e le opere dei Santi Padri e ne consigliava la lettura anche ai suoi cortigiani.

Ma Luigi non fu solo un sovrano di notevole intelligenza nel governo del suo regno. Il futuro San Ludovico fu un uomo di altissimo profilo morale. Dopo essere Guarito da un male che lo aveva condotto a lungo tra la vita e la morte, volle guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa. Arrivato in Egitto presso la città di Damietta, attaccò i Saraceni e li sconfisse. Durante la marcia verso l’interno in direzione della Terra Santa una pestilenza colpì il suo esercito. Una controffensiva saracena lo vide sconfitto e cadere prigioniero.

Venuto a patti col vincitore, poté liberare gran parte dei suoi soldati, soccorrere i feriti e proseguire come pellegrino per la Terra Santa. Si preparò poi a una nuova crociata ma arrivato a Tunisi una nuova epidemia colpì l’esercito, e lo stesso re che morirà il 25 agosto 1270. Fu santificato da papa Bonifacio VIII nel 1297 con il nome di San Ludovico e San Luigi dei francesi, le sue spoglie sono conservate in Sicilia, nella cattedrale di Monreale, e in Francia, nella basilica di Saint-Denis.