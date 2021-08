Agriteatro: in provincia torna il cantiere di arte e teatro immerso nella natura

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Nel mese del vino e della convivialità, torna la rassegna en plein air tra le colline del Monferrato ideata e organizzata da Maria De Barbieri e Gianni Masella per AgriTeatro, il cantiere di arte e teatro fondato da Tonino Conte nel 2008. Da venerdì 27 agosto a sabato 25 settembre, 7 comuni in rete, con piazze, cascine e castelli, ospiteranno 10 eventi di arte e spettacolo dal vivo accompagnati da incantevoli passeggiate tra natura e cultura. A partire dal weekend d’apertura: un omaggio acrobatico al territorio e alle sue vigne, con le gag tematiche dei Freakclown in Le sommelier (venerdì 27 agosto, Tagliolo Monferrato) e la visita guidata alla Chiesa di San Martino (domenica 29 agosto) per vedere il quadro La Vergine Assunta e la Trinità con i Santi Leone Magno e Martino, un’opera dal forte valore identitario appena restaurata, scoperta per caso in sacrestia dallo storico Franco Boggero, che accompagnerà il pubblico insieme alla collega Rossana Vitiello, autrice del libro Lorenzo Ferrari. Un pittore per Casaleggio Boiro, illustrato da Enzo Marciante (che sarà donato a tutti i bambini presenti).

In cartellone – insieme a artisti come Lella Costa (Il Pranzo di Babette, giovedì 2 settembre al Castello di Rocca Grimalda), Lisa Galantini e Gianni Masella (Vino e Poesia – un omaggio all’amore scanzonato per la poesia di Tonino Conte in scena sabato 4 settembre alla Tenuta Cannona di Carpeneto e sabato 18 settembre a Casaleggio Boiro, con passeggiata nei boschi da Mornese, e Boccaccesco previsto venerdì 11 settembre all’Agriturismo Ca Mimìa di Tagliolo) o Ugo Dighero (Mistero Buffo, sabato 25 settembre a Carpeneto) – ci saranno 2 camminate, 1 visita naturalistica e 1 escursione in bicicletta. Un’occasione eccezionale per vivere, immersi nel paesaggio e nella pace dei borghi, lo spettacolare passaggio dall’estate all’autunno.

“La Cultura – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio – è un asset economico e di Costume che rende il Piemonte distinguibile nel contesto nazionale per la varietà della sua offerta e per la cifra intellettuale dei suoi esponenti, ma anche per la capacità dei suoi interpreti di comunicare la “grande bellezza” dei propri territori: teatro e letteratura, percorsi naturalistici e divulgazione sono le gambe su cui cammina la rassegna di AgriTeatro “l’Altro Monferrato”, che non dimentica la storia, a volte amara e dolorosa come quella della Diga di Molare che oggi più che mai emerge come monito per il rispetto della natura”.

Condivisione e divertimento sono il cuore della rassegna, ma non mancheranno momenti di riflessione e memoria, come nella giornata dedicata al ricordo del crollo della diga di Molare (domenica 12 settembre). Un evento in collaborazione con Escursioni Liguria e con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), insieme alla guida escursionistica Serena Siri e ai giovani attori di AgriTeatro che interpreteranno alcune pagine del libro di Vittorio Bonaria “La storia della Diga di Molare, Il Vajont dimenticato”. Incontro sul tema con Vittorio Bonaria, Paolo Bavazzano, Renzo Incaminato.

Uno spazio particolare sarà dedicato ai più giovani, con il teatro di figura della compagnia Di Filippo Marionette (Appeso a un filo, domenica 5 settembre a Cremolino) e lo spettacolo a tecnica mista di Fabrizio Gambineri e Paola Ratto (Capricciolò, domenica 19 settembre a Silvano D’Orba in collaborazione con Sipario d’Orba e Gli Amici dei Burattini). Due spettacoli raffinatissimi, in grado di coinvolgere e stupire anche il pubblico adulto.

AgriTeatro / L’Altro Monferrato tiene ad annunciare fin da ora l’evento speciale del 16 novembre, che chiuderà idealmente la manifestazione con una giornata dedicata alla memoria di Anna Tripodi, nell’anniversario della sua nascita. In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

L’Altro Monferrato è promosso da AgriTeatro, il Cantiere d’Arte e Teatro ideato da Tonino Conte per il Monferrato, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con la collaborazione del Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e con il contributo dei Comuni di Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cremolino, Molare, Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato. Partecipano agli eventi Fondazione Agrion, Associazione Amici dei Burattini, Castello di Rocca Grimalda, Ca Mimìa, CFA, Escursioni Liguria, FIAB, SAGEP, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, Accademia Urbense e Le Storie del Vino.

La prenotazione obbligatoria allo IAT di Ovada: tel. 0143/821043, whatsapp 379/1187215, [email protected]

Di seguito il programma completo:

Venerdì 27 agosto – ore 21 – Cortile del Castello di Tagliolo Monferrato

LE SOMMELIER di e con i Freakclown Alessandro Vallina e Stefano Locati

Il magico mondo del vino rivive tra acrobazie, abilità e risate. Degustazione ad alto tasso di comicità, spettacolo in divenire; tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore. I Freakclown esplorano il mondo dell’enologia a modo loro, con una comicità fisica e originale che vede i due artisti immedesimarsi in due improbabili sommelier, tra battute surreali e virtuosismi enologici.

Domenica 29 agosto – ore 18 – Sagrato della Chiesa di San Martino di Casaleggio Boiro

IL CAPOLAVORO RITROVATO

LA VERGINE ASSUNTA E LA TRINITÀ CON I SANTI LEONE MAGNO E MARTINO

Visita guidata a cura di Franco Boggero e Rossana Vitiello

È tornata a Casaleggio Boiro, dopo accurato restauro, la grande tela di Lorenzo De Ferrari, capolavoro dell’importante esponente del barocco genovese, custodita per oltre trecento anni nell’Oratorio della Trinità. Visita alla scoperta di una grande opera d’arte, con il racconto del suo avventuroso ritrovamento. Con l’occasione, verrà distribuito ai bambini presenti, il libro Lorenzo de Ferrari, Un pittore per Casaleggio Boiro su testo di Rossana Vitiello con illustrazioni di Enzo Marciante per avvicinare un pubblico di piccoli lettori alla storia dell’arte, attraverso un approccio ludico e di conoscenza. Sagep Editore.

Giovedì 2 settembre – ore 21 – Comune di Rocca Grimalda al Castello

IL PRANZO DI BABETTE di e con LELLA COSTA

Dal celebre racconto di Karen Blixen e dal film di Gabriel Axel che lo portato sullo schermo con grande successo, una storia di emancipazione sociale attraverso la cucina, un ponte di sorrisi ed audacia collega l’austero mondo di un paese scandinavo con la forza comunicativa di una parigina ricca di risorse umane e… di voglia di cucinare.

Sabato 4 settembre – Carpeneto – Tenuta Cannona

VINO E POESIA regia di Gianni Masella, con i giovani attori del CFA

I colori e i sapori del vino – frizzante o rustico in fiaschi, bianco, rosso e verde – si mescolano a poesie divertenti, tra versi di animali, e rime varie. Un omaggio all’amore scanzonato per la poesia di Tonino Conte, nella rielaborazione e regia di Gianni Masella e nell’interpretazione dei giovani attori selezionati dal CFA, Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, diretto da Lisa Galantini.

Visita naturalistica tra i vigneti, a cura di Tenuta Cannona, guidati da Fondazione Agrion, per conoscere da vicino le attività di ricerca e sperimentazione vitivinicola dell’Azienda.

Domenica 5 settembre – ore 18 – Cremolino

APPESO A UN FILO di e con Remo Di Filippo, Rhoda Lopez e marionette. Compagnia Di Filippo Marionette

Un duo multinazionale (lei Maori, lui italiano d’Italia) crea, con abilità e poesia, infiniti mondi e incantevoli personaggi: dagli acrobati ai ciclisti, dal pazzo violino di Paganini alla ballerina stanca. Si sono esibiti in oltre 23 nazioni, tra cui Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia Germania, Grecia, Italia, Olanda, Perù, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Ungheria. Hanno detto di loro: «Incantano i bambini e fanno sognare gli adulti».

Venerdì 10 settembre – ore 21 – Agriturismo Ca Mimìa di Tagliolo

BOCCACCESCO

Letture e racconti liberamente ispirati al Decameron di Giovanni Boccaccio rivisti da Gianni Masella, regia Lisa Galantini. Con Lisa Galantini e Denis Fontanari, musica suonata dal vivo di e con Iacopo Candela (Candirù). Sullo sfondo di colline e vigneti si potranno anno ascoltare alcune delle più sapide e divertenti novelle tra quelle scritte da Giovanni Boccaccio, in cui a colpi di arguzia, sensualità e riso le donne e gli uomini del suo tempo, ma anche del nostro, si sfidano, si raccontano. Istruzioni su come ingannare il tempo di una lontana pandemia, utili forse anche nel tempo presente.

Domenica 12 settembre – ore 18 – Biblioteca di Molare

LA DIGA DI MOLARE – PER NON DIMENTICARE. La mattina escursione tra natura e rievocazione guidati da Serena Siri. Possibilità di escursione a piedi o in bicicletta. Organizzata da Amicidellebici, Fiab di Alessandria, da Molare attraverso il lago Ortiglieto fino alla sede di Tirreno Power, per proseguire a piedi alla Diga. Nel pomeriggio, in biblioteca, incontro con la storia, con Vittorio Bonaria, Paolo Bavazzano, Renzo Incaminato. Lettura con gli attori del CFA, a cura di Gianni Masella.

Sabato 18 settembre ore 21 – Cortile del Castello di Casaleggio Boiro

VINO E POESIA Regia di Gianni Masella, con gli attori del CFA, Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, diretto da Lisa Galantini. Possibilità di escursione a piedi dal Comune di Mornese al Castello di Casaleggio Boiro.

Domenica 19 settembre – ore 18 – Corte Padre Dionisio – Silvano D’orba

CAPRICCIOLÒ di Fabrizio Gambineri e Paola Ratto

Scene, costumi, marionette e pupazzi a cura di Paola Ratto e Valentina Delli Ponti (Teatro Appeso a un filo). Nel mondo delle marionette può succedere di tutto, anche che un violino prenda vita e inizi a raccontare una storia. Storia speciale, perché il violino in questione non è uno strumento qualsiasi, ma è Capricciolò, il violino di Paganini e nessuno meglio di lui conosce e può raccontare la vita del leggendario musicista. Rritratto inedito di un artista che tutti conoscono nelle sue intemperanze da “divo” ma che il mondo suggestivo del teatro di figura ci restituisce nella sua umanità.

Sabato 25 Settembre – ore 21 – Carpeneto

MISTERO BUFFO di Dario Fo, con Ugo Dighero

Nella straordinaria interpretazione – veritiera e originale insieme, di Ugo Dighero, rivive la forza dirompente del testo di Dario Fo, un’esplorazione che porta alla luce la comicità e la forza popolaresca del racconto evangelico, ispirandosi soprattutto ai Vangeli Apocrifi. Con l’apparenza della dissacrazione, in realtà con un profondo senso del messaggio evangelico, di un Gesù uomo tra gli uomini.