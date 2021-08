ALESSANDRIA – Nuova serata in musica giovedì 26 agosto al Giardino Estivo di Piazza Maino, in via Galilei 93, ad Alessandria. A partire dalle 21.30 si esibirà il trio acustico Spoty 20. Gradita la prenotazione al numero 0131/264333 oppure al 342/1493466.