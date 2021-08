RADIOGOLD – Il 28 agosto la Chiesa celebra San Agostino. Nato a Tagaste in Africa da una famiglia benestante intorno al IV secolo dopo Cristo, era figlio di un patrizio e della futura Santa Monica. Verso la fine dell’anno 370 andò a Cartagine per studiare rettorica salvo poi trasferirsi a Roma e da lì a Milano dove ricoprì una cattedra di eloquenza.

La madre Monica, addolorata della partenza del figlio, lo raggiunse in Lombardia. Una sera il giovane si sentiva afflitto nello spirito e provava un grande bisogno di spargere lacrime. Si ritirò nel giardino dando libero sfogo al proprio pianto. Sentiva la sua anima coperta di peccati e se ne rammaricava. E fu proprio in quel momento che gli parve di sentire una cantilena che gli diceva: “Prendi e leggi, prendi e leggi!“. Aprì così il libro delle lettere di San Paolo e iniziò a leggere. Ritornato in Africa, ad Ippona, si diede alla vita ascetica. Qualche tempo dopo fu consacrato prete e poi vescovo.

Allora ebbe inizio la sua grande attività contro gli eretici. Ario, Nestorio, Donato, Pelagio tentavano di sfaldare la chiesa. Nell’anno 400 scrisse il De libero arbitrio per confutare le dottrine manichee. Nel 411 e 412 diresse un’epistola ai cattolici sull’Unità della Chiesa contro i Donatisti. Contro Pelagio scrisse il trattato Della natura e della grazia nel quale dimostra la necessità della grazia divina per sostenere la volontà. Il 28 agosto 430 San Agostino morirà a Ippona.