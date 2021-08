Scivolone social dell’Upo: il post sessista scatena le polemiche e viene cancellato

PIEMONTE – È polemica per il meme sessista pubblicato sui social dall’Università del Piemonte Orientale per la campagna promozionale estiva legata alle iscrizioni per l’anno accademico 2021/22. L’immagine utilizzata, che gira da tempo in rete, mostra una coppia camminare insieme per mano. Ma il ragazzo, contrassegnato con il nome “Io che cerco il futuro“, sembra più interessato a guardare in modo lascivo le bellezze di una coetanea che gli è appena passata vicino e contrassegnata come “Upo“. Il tutto sotto lo sguardo della ragazza che gli è a fianco contrassegnata come “Altre università“. Il tutto corredato da uno slogan scritto sopra il post: “Non accontentarti. Scegli un’università dove puoi superarti“.

“Vergognosa“, “sessista“, “triste“, “begli insegnamenti“. Sono solo alcuni dei commenti che hanno accompagnato il post successivamente rimosso dai social network dell’università. In poche ore sono stati pubblicati oltre duecento post, quasi tutti di dissenso, sotto il meme. L’intento dell’agenzia che si occupa dei social media dell’Università, su esplicita richiesta della stesa, era quella di agganciare la fetta più giovane dei possibili futuri studenti. Il rettore Avanzi, poi, attraverso diverse interviste rilasciate alla stampa, si è scusato “se qualcuno si è offeso ma non rinunciamo alla leggerezza”.

Nei giorni precedenti un altro meme, di tutt’altra natura, era stato pubblicato sulla bacheca social dell’Upo. Questa volta protagonista era il professor Alessandro Barbero, proprio docente in forza all’Università del Piemonte Orientale.