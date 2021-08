Festa Patronale di Villa del Foro: un grande successo, tra musica, sorrisi e voglia di ripartire

ALESSANDRIA – A 10 anni di distanza a Villa del Foro c’era tanta voglia di ripartire e il grande successo della prima giornata della Festa della Patrona Santa Varena lo ha dimostrato. Erano davvero in tanti sabato sera all’evento organizzato dall’associazione Commercianti del Quartiere Cristo, dalla Commissione Alessandria Sud, dalla parrocchia e da tutta la comunità del sobborgo alessandrino, una squadra vincente con il tocco magico dell’orchestra di Enrico Cremon.

Le interviste realizzate da Stefano Venneri

La piazza davanti alla chiesa era gremita di gente di Villa e non solo, felice per il ritorno della Patronale. Non sono mancati i gonfiabili e lo zucchero filato per i più piccoli, la postazione della società sportiva Forum Fulvii.

Sul palco sono intervenuti il parroco don Andrea, il coordinatore della Sud Alessandro Borgoglio, i rappresentanti dei commercianti del Cristo, la presidente Silvana Sordo e il vice Mario Ruvolo, i rappresentanti di Villa del Foro, gli assessori Giovanni Barosini e Piervittorio Ciccaglioni.

“Ricordo le feste di qualche anno fa, che duravano addirittura una settimana” ha raccontato Giovanna, una storica abitante della frazione alessandrina. Un sabato all’insegna dei sorrisi, dell’entusiasmo e, come detto, della voglia di ripartire da questo appuntamento nonostante i tanti problemi che il sobborgo segnala da tempo.

La presenza degli assessori alla festa è stato un significativo segnale di risposta alle richieste dei 400 abitanti, anche il Sindaco Cuttica di Revigliasco parteciperà questa mattina alla Santa Messa. Villa del Foro dunque vuole tornare protagonista attraverso una serie di iniziative, aspettando il mercato sperimentale che scatterà proprio dal sobborgo.

Insomma, il viaggio di valorizzazione della zona sud di Alessandria prosegue: la prossima tappa sarà una serata in musica l’11 settembre a Casalbagliano e poi Cabanette e Cantalupo. L’obiettivo della Commissione Sud è unire sempre di più i sobborghi al quartiere Cristo: la risposta di Villa del Foro è stata eccezionale.