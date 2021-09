Comandante Polizia Locale Alessandria: “Entro due mesi 32 bodycam agli agenti in servizio”

ALESSANDRIA – Entro due mesi gli agenti della Polizia Locale di Alessandria potranno utilizzare le bodycam, le videocamere applicabili sulla divisa. Lo ha annunciato ieri il Comandante Alberto Bassani, in occasione della presentazione del servizio di pattuglia in bici, riattivato e raddoppiato. 32 gli apparecchi già acquistati dal comando alessandrino, col contributo della Regione Piemonte. “Una strumentazione che consentirà una maggior tutela dell’operatore e una garanzia per l’utente. Stiamo completando e adeguando il regolamento della videosorveglianza e a breve ci sarà il disciplinare. A quel punto potremo utilizzarle”.

Foto di repertorio