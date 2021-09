Tragedia alla Enduro Six Days: muore pilota olandese

BAGNARIA – Tragedia durante la seconda giornata della 95esima edizione della Six Days, la gara di Enduro che si corre tra le province di Pavia e Alessandria. Ieri sera, martedì 31 agosto 2021, si è spento Arnold Staal, motociclista olandese, componente del MCCZ Club Team che stava gareggiando nella categoria Club Team Award (C3). Il pilota inizialmente era stato dato per disperso visto che non aveva mai raggiunto il check point di Bagnaria. Sono quindi partite immediatamente le verifiche che hanno individuato l’uomo, privo di vita, in una scarpata accanto alla sua moto. Il ritrovamento è avvenuto in una zona piuttosto impervia, raggiungibile solo a piedi. Dalle prime ricostruzioni Staal potrebbe aver accusato un malore mentre era alla guida. La competizione oggi, mercoledì 1 settembre, proseguirà ugualmente, ricordando Staal.

Ieri sera il suo team ha diffuso una nota in cui ha espresso il profondo cordoglio per la morte dell’atleta:

È con molto rammarico che dobbiamo informarvi della tragica morte di Arnold Staal – pilota #901 – dall’Olanda, che stava partecipando alla seconda giornata della FIM International Six Days of Enduro (ISDE) 2021 svoltasi tra Lombardia e Piemonte, Italia.

Arnold era un membro del MCCZ Club Team, stava gareggiando nella categoria Club Team Award (C3).

L’organizzatore dell’evento è stato informato dalla Federazione motociclistica olandese (KNMV) che il loro pilota era disperso e sfortunatamente quando è stato individuato era già deceduto.

La FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), la FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e il Comitato Organizzatore ISDE si uniscono a tutta la comunità motociclistica nel porgere le proprie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento estremamente triste e difficile.

Photo by POWERING OFFROAD on Unsplash