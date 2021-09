CASSINE – Musici, figuranti, armigeri, nobili e dame tornano a Cassine per la 28esima edizione della Festa Medioevale. La manifestazione organizzata da Arca Grup è l’unica in Piemonte ad essere riconosciuta dal Ministero della Cultura e vanta il patrocinio del Comune di Cassine, della Città di Alessandria e della Regione Piemonte e si svolge con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Gruppo Amag.

Sabato 4 settembre, dalle 14, nel centro storico di Cassine si torna indietro nel tempo. Muniti di green pass, si potrà accedere con ingresso libero in Piazza Vittorio Veneto e nella suggestiva “Ciocca” per vivere un’esperienza unica grazie ai gruppi di ricostruzione storica, pronti a rispondere a tutte le domande e curiosità del pubblico sulla figura del cavaliere, le armi, gli equipaggiamenti, ma anche raccontare il quotidiano di donne e uomini tra XII e XIV secolo.

Non mancherà anche uno spazio dedicato al buon cibo, grazie alla presenza de Lo Stecco e Kitchen Street. Due gli eventi su prenotazione: la “Verbal Tenzone” in programma alle 17.30 e lo spettacolo delle 21 “Il ventilabro e la spada” del Teatro dell’Aleph e con la regia di Giovanni Moleri, uno all’interno del complesso monumentale della Chiesa di San Francesco e l’altro sul suo scenografico sagrato. Per prenotare occorre inviare una mail a [email protected].

Chi si prenoterà per partecipare alla “Verbal Tenzone” potrà assistere anche all’evento di approfondimento che quest’anno vedrà come ospite d’onore Simonetta Cerrini, storica medievalista specializzata in storia della spiritualità dei laici nel Medioevo, in storia dei Cavalieri Templari e ideatrice del Festival Internazionale dei Templari che si è tenuto ad Alessandria la scorsa settimana. Cerrini, con parole ed immagini, presenterà la sua ultima opera “Storia dei templari in otto oggetti”, di cui è autrice con il Professor Franco Cardini.

Sono tante le novità di questa 28esima edizione della Festa Medioevale. Per la prima volta sarà a Cassine Mansio Templi Parmensis 1275 che permetterà di approfondire il tema templare: armi e armature, medicina e ospedale, spezieria, Commanderia dell’Ordine Templare/Cavalieri di Rodi, cucina, ingegneria, sartoria, arte musiva, scrittura dalla vita monacale a quella militare in Terra Santa, compresi tutti gli aspetti che caratterizzano l’enorme macchina sovranazionale che l’ordine ha realizzato in Europa.

Presente alla Festa Medioevale di Cassine anche la Compagnia di Chiaravalle con l’accampamento militare con due tende medioevali e Banco per la realizzazione dal vivo di maglie ad anelli, a disposizione del pubblico per prove di camagli, pentolari, cervelliere, cervelliere con maschera, “musi di cane”. Da Saletto ( PD) arriva la Compagnia d’arme e caccia dei Squarzacoje che a Cassine sarà impegnata in duelli con vari tipi di armi, tiro con l’arco e con la balestra, cariche di cavalleria.

Ci saranno anche gli arcieri del gruppo Il Corvo di Selene in arrivo da Marnate (VA), il cui nome prende spunto da un’antica leggenda che narra di come il Corvo sia nato con un piumaggio bianco ma scelse poi il nero per confondersi nella notte e poter così ammirare la sua amata Selene, la Luna e la Compagnia Lame della Torre che ricostruirà la vita da campo civile e militare della guardia nobile di Pavia nel periodo storico tra il 1350 e il 1400. Tornano poi a Cassine gruppi già apprezzati come Flumen Temporis, Compagnia della Rosa, Cumpagnia D’la Crus, Compagnia della Spada e della Croce e i “nostri” Res Gestae, unico gruppo di Alessandria.

Novità anche in fatto di animazione: Arca Grup ha chiamato a Cassine Alessandro Martello, direttore artistico delle rievocazioni storiche più importanti del genere Federicus di Altamura, tra tutte. Raggiunto a Monselice dove è direttore artistico del Festival Culturale “Stupurmundi”, manco a dirlo dedicato a Federico II.

Confermata la presenza del giullare Milfo, senza il quale non c’è festa.

Da Sulmona arriva l’accompagnamento musicale della Festa Medievale con i Rota Temporis: uno spettacolo favoloso fatto di cornamuse e percussioni, abiti storici, molto pittoreschi, ideati dagli stessi musicisti.

Per il programma completo potete visitare la pagina Facebook della Festa Medioevale di Cassine.