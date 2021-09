Sportelli Bancomat: “Calo drastico, sarà sempre peggio e sono i consumatori a pagarne le conseguenze”

ALESSANDRIA – Sono in continuo calo gli sportelli Bancomat ad Alessandria con i disagi per i cittadini ma anche i costi legati alle commissioni da sostenere per chi si rivolge a istituti differenti da quelli con cui ha aperto il conto. Lo denuncia la Federazione autonoma dei bancari sciorinando la percentuale degli Atm venuti meno in città. Ad esempio nel quartiere del Cristo negli ultimi anni è stato eliminato il 75% degli sportelli Bancomat. Nei quartieri Europa e Pista è stato eliminato circa il 50% degli Atm presenti così come nel sobborgo di Spinetta Marengo. Non ci sono più erogatori di contanti né al quartiere Orti né a Castelceriolo. Tiene solo il quartiere del Centro di Alessandria con una chiusura degli sportelli Bancomat negli ultimi anni di circa il 25%. In tutto dei 55 iniziali sono rimasti solo 35 Atm.

“La chiusura dei Bancomat è legata non solo al calo drastico degli sportelli bancari ma anche perché’ è un fattore di risparmio per gli Istituti di Credito. Le banche non volendo più far fronte ai loro fosti di gestione, invece di offrire maggiori servizi, chiudono“. Il sindacato è preoccupato per una penuria che aumenterà ancora viste le “prossime aggregazioni tra Gruppi Bancari e piani di razionalizzazione dei vari Istituti di Credito”.