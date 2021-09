Confesercenti: corso di aggiornamento per la somministrazione alimenti e bevande

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La Confesercenti della Provincia di Alessandria ha organizzato, in collaborazione con la sua agenzia formativa Form.Al.Conf, il corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale a cadenza triennale di 16 ore “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” per il triennio 2019/2022. Appuntamento nella sede di via Cardinal Massaia 2/A.

La Regione Piemonte ha disposto l’obbligo di frequenza per ciascun triennio del corso di formazione di aggiornamento professionale, sui contenuti delle norme in materia di igiene, sanità e di sicurezza, da parte dei titolari di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in attività, o loro delegati. Il corso si svolgerà il 13, 14, 27 e 28 settembre dalle 15 alle 19. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) si può scrivere a [email protected] e chiamare lo 0131/232623 o il 392/2686623.