Una delegazione alessandrina a Siracusa per promuovere il territorio

SIRACUSA – Si rafforzano ulteriormente, nel segno del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini, le relazioni istituzionali tra Siracusa e Alessandria. Questa mattina, infatti, l’assessore al turismo e alle attività produttive della Città di Alessandria, Mattia Roggero, assieme alla direttrice generale di Confcommercio Alessandria Alice Pedrazzi, al presidente e al direttore generale di Confcommercio Siracusa Elio Piscitello e Francesco Alfieri, hanno incontrato a Palazzo Vermexio il sindaco di Siracusa Francesco Italia e l’assessore comunale alla cultura Fabio Granata. L’incontro, svoltosi nella Sala Verde, è servito anche per dare ulteriore impulso a un’interlocuzione sempre più intensa tra le due Città, già gemellate nel solco di “Aperto per cultura”, facendo leva su progettualità comuni e condivise – come nel caso del Premio Vittorini – per irrobustire ancora di più quel “ponte” culturale lungo quasi 1.500 chilometri che lega Siracusa ad Alessandria. L’incontro è stato chiuso dall’usuale scambio di doni e pubblicazioni artistiche tra i rappresentanti delle due Città.

Questo, in dettaglio, il programma della seconda giornata che avrà ancora una volta come scenario gli spazi dell’Antico Mercato di Ortigia (accesso consentito a numero limitato e previa esibizione del green pass):

h 17.00

Incontro a cura di Terziario Donna

Dal Classico al Moderno: la comunicazione veloce al tempo dei social

Conversazione con la grecista Giusy Norcia e la giornalista Alice Pedrazzi. Introduce la Presidente del Gruppo Terziario Donna – Confcommercio Siracusa – Stefania Midolo

h 18.00

Presentazione e degustazioni di enogastronomia

Merenda Sinoira a cura di Monferrato To Taste

h 18.30

Incontro – processo simulato.

Pro e Contro: Vittorini e il Gran Rifiuto del Gattopardo

Si confrontano: Salvatore Ferlita (Accusa, Università di Palermo), Antonio Di Grado (Difesa, Università di Catania), Enzo Papa (Super partes, scrittore e critico letterario), Pucci Piccione (Portavoce della Giuria popolare, avvocato).

h 19.30

Presentazione e degustazioni di enogastronomia

I sapori incontrano i vini bianchi a cura delle aziende Trimarchi di Villa Marchese e Giasira

h 21.00

Performance teatrale

Il Dramma Antico e Vittorini a cura dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico

Il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e il Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi sono organizzati e promossi dall’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo con il Comune di Siracusa – Assessorato alla cultura, la Confcommercio Siracusa, la Camera di Commercio del Sud-Est, la Fondazione Inda e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e, da quest’anno, in virtù del progetto “Siracusa-Alessandria, l’Italia a fumetti”, anche in partenariato con la Confcommercio Alessandria, la Regione Piemonte, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Comune di Alessandria, Alexala e Alecomics.