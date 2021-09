Ad Alessandria una serata con l’arte di Pietro Sassi e la musica di Franco Battiato

ALESSANDRIA – Alessandria rende omaggio all’arte, alla cultura e alla musica di Franco Battiato. Questo venerdì 3 settembre il Trio Stream Of, composto da Alex Imelio voce, Andrea Imelio al basso e Andrea Negruzzo al pianoforte, interpreterà alcuni tra i più noti brani del Maestro Siciliano, tra cui “La cura” e “E ti vengo a cercare”. Il recital omaggio a Franco Battiato si terrà alle 21 nel piazzale davanti alla Biblioteca Civica, in piazza Vittorio Veneto 1, in occasione dell’apertura serale straordinaria della Mostra “Pietro Sassi Vivere dell’arte e coll’arte”, allestita alle Sale d’Arte di Via Machiavelli 13.

La serata, organizzata dall’Azienda Speciale CulturAle Costruire Insieme e dalla Città di Alessandria, con la collaborazione dell’Associazione Sciami Cromatici, rappresenta “un’occasione culturale di grande spessore”, ha sottolineato la Presidente di CulturAle, Cristina Antoni, perché permetterà al pubblico di scoprire anche l’arte di Pietro Sassi, vedutista alessandrino dell’800, autore di dipinti che spesso hanno come tema immensi paesaggi naturali.

Per partecipare al recital è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail [email protected] L’ingresso è gratuito.

Le visite guidate alla mostra di Pietro Sassi inizieranno invece dalle 20 ed è previsto un biglietto ridotto a 3 euro. La mostra promossa dalla Città di Alessandria in collaborazione con l’Azienda CulturAle Costruire Insieme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione CRT, e il patrocinio della Regione Piemonte, resterà aperta fino al 28 novembre alle Sale d’Arte di Via Machiavelli ad Alessandria.