TORTONA – Un’altra nuova apertura commerciale a Tortona. Domani, sabato 4 settembre 2021, verrà inaugurato il negozio “PiùMe“, lungo la provinciale per Alessandria al civico 9. Dall’esperienza IperSoap, sotto la nuova insegna “PiùMe” i clienti nel nuovo punto vendita di Tortona troveranno prodotti per l’igiene della persona e per la pulizia della casa. Articoli di profumeria e make-up e tante novità.

L’inaugurazione sarà alle 9.