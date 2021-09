Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 4 settembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – I migliori vini acquesi sono protagonisti ad Acqui Terme con gli Acqui Wine Days. Per tutto il fine settimana nei locali della città termale si potranno scegliere speciali menù a tema e assaporare cocktail a base di Acqui Rosé e Brachetto d’Acqui Docg. Degustazioni si terranno anche in Piazza Italia che, per l’occasione, si trasformerà in un grande salotto, dove sabato e domenica vi aspetta anche RadioGold. Sabato 4 e domenica 5 settembre, alle 10.30 e alle 16.30, ci collegheremo in diretta tv sul canale 654 del Digitale Terrestre e sulla nostra pagina Facebook per raccontare tutte le iniziative degli Acqui Wine Days.

Sabato 4 settembre, dalle 14, nel centro storico di Cassine si torna indietro nel tempo. Musici, figuranti, armigeri, nobili e dame tornano a Cassine per la 28esima edizione della Festa Medioevale. In Piazza Vittorio Veneto e nella suggestiva “Ciocca” si potrà vivere un’esperienza unica grazie ai gruppi di ricostruzione storica, pronti a rispondere a tutte le domande e curiosità del pubblico sulla figura del cavaliere, le armi, gli equipaggiamenti, ma anche raccontare il quotidiano di donne e uomini tra XII e XIV secolo. Non mancherà anche uno spazio dedicato al buon cibo. Due gli eventi su prenotazione: la “Verbal Tenzone” in programma alle 17.30 e lo spettacolo delle 21 “Il ventilabro e la spada” del Teatro dell’Aleph e con la regia di Giovanni Moleri, uno all’interno del complesso monumentale della Chiesa di San Francesco e l’altro sul suo scenografico sagrato. Per prenotare occorre inviare una mail a [email protected] La manifestazione è a ingresso libero ma sarà necessario esibire il Green Pass.

Sabato 4 domenica 5 settembre l’Avis di Castelletto Monferrato festeggia la fine dell’Estate nell’area verde “Geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto con la Sagra della Polenta. Tutte le sere, dalle 19.30, si potranno gustare grigliate di carne e polenta da accompagnare con stoccafisso, cinghiale o funghi e salsiccia. Per chi cena ingresso gratis alla serata musicale. Sabato 4 settembre dalle 21.30 suonerà l’Orchestra Matteo Bensi. Domenica 5 settembre, sempre dalle 21.30, musica con l’orchestra “Le Mondine”. Per informazioni 339/6948656.

A San Salvatore Monferrato torna il festival delle cucine regionali. Sabato 4 e domenica 5 settembre, dalle 19.30, nell’Area Feste del Parco Pineta si potranno gustare specialità tipiche di nove regioni italiane, cucinate dalle originarie famiglie di San Salvatore e dai numerosi volontari della Pro Loco Sansalvatorese “VivaCittà”. La scelta è davvero ampia e ricca di gusto: si passa dai pansotti al sugo di noci ai bucatini all’amatriciana, dallo gnocco fritto con salumi emiliani alla lingua col bagnèt, e tra panadas e piadine, si arriva infine alla selezione dei dolci tipici. Ad accompagnare queste prelibatezze ci sarà, oltre alla birra, una selezione di vini tipici bianchi e rossi del Monferrato e dell’Astigiano, oltre all’immancabile prosecco veneto.Non mancherà la musica. Questo sabato 4 settembre dalle 21 live dei Clan Banlieue. I posti sono limitati e per partecipare a Regionando a San Salvatore Monferrato è necessario prenotare (tel 3938583774 e 3283816523 oppure via mail a [email protected]). Per accedere alla manifestazione sarà necessario esibire il Green Pass. Maggiori dettaglia sulla pagina Facebook di Regionando.

A Casale Monferrato è il weekend di Stupùjtime. In piazza Mazzini si potranno acquistare bicchiere e sacca porta salice per degustare i vini del Monferrato che si potranno trovare dalle 16 alle 21 nei negozi del centro storico della città monferrina. Sempre a Casale nell’ambito del Monfrà Jazz Fest si terrà un Concerto Degustazione alla Distilleria Magnoberta. Dalle 20 si potranno sorseggiare distillati e cocktail per festeggiare il terzo anno della Grapperia 918. Dalle 21 inizierà poi il concerto di M.T.P.F Quartet. I giovani musicisti, capitanati dal direttore artistico del festival Riccardo Marchese, provenienti da tutta Italia, presenteranno un repertorio di standard jazz concentrato in particolar modo sull’improvvisazione e interplay. Ingresso fino ad esaurimento posti (prenotazione consigliata). È obbligatorio il Green Pass (per info: monfrajazz.it)

Sabato 4 e domenica 5 settembre Valenza si vestirà di rosso per il “1° Memorial Sergio Cassano” organizzato dalla scuderia Ferrari Club Alessandria per ricordare l’ex sindaco della città dell’oro, anche fondatore del Ferrari Club Italia. La manifestazione, realizzata anche grazie al patrocinio del Comune di Valenza e al Consorzio del Marchio Orafo DiValenza, prenderà ufficialmente il via sabato 4 settembre alla Casa Comunale di Cultura di Valenza dove, alle 10, è previsto il taglio del nastro e l’apertura della mostra di Yan Denes: “Le mani che disegnano”. L’artista francese tratteggia su carta la velocità, lo scatto e l’ebrezza delle Rosse Ferrari e per la prima volta espone i suoi capolavori in Italia. Yan è l’artista che ha disegnato il casco del pilota Charles Leclerc in occasione del 1.000mo Gran Premio della scuderia Ferrari che si è tenuto al Mugello a Settembre 2020. La due giorni dedicate alle Ferrari e al ricordo dell’ex sindaco Sergio Cassano proseguirà poi domenica 5 settembre con la sfilata delle Ferrari al via alle 9 del mattino in Corso Garibaldi a Valenza.

A Ovada seconda giornata del festival Beer&Shout. Anche questo sabato all’impianto Geirino, in Strada Grillano 2, troverete stand di birra artigianale e street food e questo sabato sera, dalle 21.30, anche la musica del Modena City Rambles, che festeggiano il trentesimo anniversario dalla loro formazione con un live nuovo di zecca che comprende tutte le migliori canzoni del loro ricchissimo repertorio. Il concerto dei Modena sarà preceduto dal live, dalle 20, dei Mamasuya. Il biglietto per assistere al concerto costa 20 euro e si può acquistare cliccando qui https://bit.ly/3lTFWki. (L’ingresso al Festival e al concerto sarà consentito con presentazione del Green Pass o di esito negativo di tampone entro le 48h precedenti l’evento).

Sabato 4 settembre nella piazza delle corriere di Novi Ligure, in via Pietro Isola, dalle 21 show dei Divina con i più famosi successi degli anni ‘80 e ‘90 e 2000 eseguiti dal vivo.

Sabato 4 e domenica 5 settembre il festival “S.B.EM.” trasformerà la Cittadella di Alessandria in una grande “palestra a cielo aperto”. Nelle due giornate, bambini e ragazzi dai 18 mesi ai 18 anni e adulti di tutte le età potranno gratuitamente cimentarsi con diverse discipline sportive e anche seguire interessanti incontri formativi tenuti da professionisti dei vari settori sui benefici dell’attività sportiva, sul benessere in generale e anche sulla tutela dell’ambiente.

Sabato 4 settembre due “Libri Visionari” da Visioni_47, in via Trotti 47 ad Alessandria. Dalle 18 è in programma la presentazione di “Omicidio al Civico 7″ (Time Crime, 2020) di Angelo Marenzana, accompagnato da Tony Frisina e di “Di luce propria”, l’ultimo romanzo di Raffaella Romagnolo edito da Mondadori. I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 389 4226172. Ingresso Gratuito con Green Pass in corso di validità o tampone con esito negativo svolto entro le 48 ore antecedenti l’orario di accesso corredato da un valido documento di identità.

Sabato 4 settembre la XLII Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria fa tappa a Tortona. Alle 18, nel Santuario Madonna della Guardia, Antonello Molteni al violino e Luigi Ricco all’organo “Mascioni” proporranno un concerto dedicato a J.G. Rheinberger nel 120° della morte ( (Per info: 338/7193623 mail: [email protected]).

A Pasturana torna la tradizionale Sagra del Corzetto. Questo sabato 4 settembre, dalle 19, si cena nello stand gastronomico di Artebirra con pizza, penne e carne alla brace, il tutto accompagnato da birra artigianale. Domenica 5 settembre a pranzo, dalle 12, e a cena, dalle 19, si potranno poi gustare corzetti in tutte le salse. I posti sono limitati nel rispetto delle disposizioni anticovid ed è obbligatoria la prenotazione (tel.347/4726901).

Per il Festival della Cultura di Quargnento questo sabato 4 settembre al Parco Gamboa, in piazza Vittorio Veneto, la Compagnia Teatro Insieme di Pietra Marazzi metterà in scena “Le ultime note”, una riflessione a tratti delicata, talvolta dura e sarcastica sul rapporto tra generazioni e sulla condizione degli anziani in una società che misura tutto sulla produttività e l’efficienza. Inizio spettacolo ore 20.30.

In occasione della Festa dell’Abbraccio sabato 4 settembre, alle 21:30, la Compagnia Fubinese gioca in casa e alle 21.30 metterà in scena a Fubine Monferrato lo spettacolo intitolato “Facciamo finta che“. Sul palco Maurizio Ferrari, Massimo Brusasco, Massimo Faletti e Katia di Dio (per informazioni e prenotazioni 333 28 79273).