Scuola Piemonte: dal 6 al 19 settembre tampone gratis a tutti. In provincia +180 corse a settimana

PIEMONTE – “Entro metà settembre contiamo di vaccinare tutti gli studenti, tra i 12 e i 19 anni”. Questo l’ambizioso obiettivo della giunta Cirio in vista della ripresa della scuola in Piemonte. Questo venerdì è stato appunto illustrato il progetto “Scuola Sicura“, declinato sia dal punto di vista dei tamponi che da quello dei trasporti. “Non c’è niente di più doloroso di chiudere le scuole” ha rimarcato il governatore Alberto Cirio “vogliamo garantire la scuola in presenza a tutti. Rispetto all’anno scorso, però, abbiamo il vaccino: la campagna vaccinale, infatti, rappresenta il primo pilastro”.

Ecco i numeri delle vaccinazioni: rispetto al personale scolastico in Piemonte (127 mila persone in tutto), il 92% si è vaccinato. “Mentre l’obiettivo fissato a livello nazionale era l’80%” ha aggiunto orgoglioso Cirio. Rispetto agli studenti (311 mila i 12-19enni piemontesi), il 60% si è vaccinato. “Se classe tutta la classe sarà vaccinata si potrà togliere la mascherina” ha ribadito Cirio, come già aveva fatto ieri il ministro Bianchi.

Per facilitare la ripartenza Regione Piemonte ha stabilito il tampone gratuito nei punti regionali (entro domenica sarà comunicato l’elenco, ndr) a tutti gli studenti e a tutti i componenti del personale scolastico nel periodo dal 6 settembre al 19 settembre. “Basterà l’autocertificazione che si fa parte del mondo della scuola” ha detto l’assessore Chiorino. Uno screening volontario che, anche durante l’anno riguarderà anche le singole classi: ogni 15 giorni sarà garantito un test salivare volontario ai bimbi delle elementari mentre a quelli delle media sarà garantito un tampone o test salivare ogni mese. “Utilizzeremo quel milione di test salivari che, insieme al Veneto, siamo stati tra i primi ad acquistare” ha detto Cirio. In caso di tampone positivo tutta la classe andrà in quarantena: 10 giorni per i non vaccinati, 7 giorni per i vaccinati. “Ma attendiamo una differenziazione rispetto a questa normativa, ferma allo scorso ottobre”.

Il tampone sarà sempre gratis per i docenti che non possono vaccinarsi per motivi di salute e per chi ora rischia di avere il green pass scaduto, in attesa che il Governo ratifichi l’allungamento della validità del certificato verde a 12 mesi. Ovviamente per il tampone volontario ai minorenni occorrerà il consenso informato dei genitori. Anche quest’anno, inoltre, nelle scuole piemontesi sarà misurata la temperatura agli studenti.

Capitolo trasporti: dal 13 settembre in provincia di Alessandria saranno garantite 180 corse in più a settimana (+5353 corse a livello regionale ogni sette giorni e 174 autobus e treni in più a settimana). La capienza dei mezzi sarà all’80%: 60 posti sui bus extraurbani (49 a sedere + 11 in piedi) e 122 nei bus urbani (28 posti a sedere + 94 in piedi). “Un investimento di 950 mila euro a settimana” ha rimarcato il Governatore.