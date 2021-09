Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 5 settembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il vino, il territorio e tutte le eccellenze dell’acquese sono protagonisti anche domenica 5 settembre agli Acqui Wine Days ad Acqui Terme. Nei ristoranti, bar e locali della città termale potrete gustare speciali menù e cocktail a base di Brachetto d’Acqui, Acqui Rosè Docg, Acqui Rosso Docg e Dolcetto d’Acqui Doc. Pregiati vini che potrete anche sorseggiare all’interno del Brachetto Lounge, allestito in piazza Italia, o provare abbinati a sette diversi prodotti tipici del territorio nelle degustazioni in programma all’Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino, in piazza Levi, che questa domenica organizza anche una speciale degustazione degustazione guidata da Gianfranco Cordero alle 16.30. Per l’ultima giornata, Acqui Wine Days propone anche visite guidate gratuite alla scoperta della città e, tra gli eventi, anche una competizione letteraria “sorseggiando Brachetto” alla Libreria Terme, sotto i portici di Corso Bagni, alle 18. Per il programma completo e i dettagli per le prenotazioni: www.acquiwinedays.it.

Domenica 5 settembre al Castello di Piovera si terrà una divertente serata tra musica, cabaret e teatro per raccogliere fondi per il progetto di fisioterapia contro la distrofia muscolare di Duckenne e Beker dell’associazione “Parent project aps” e i progetti dedicati alla cultura del digitale rivolti alle scuole e alla terza età di “In bocca al lupo odv”. Il Festival “Boomshak – Agglomerati Artistici Solidali” inizierà alle 18.30 con l’apertura dei punti “Street Food” e il concerto dei “The blues bears”. Dalle 20.45 l’area del palco inizierà ad animarsi con un momento dedicato ai Vigili del Fuoco Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, morti nell’esplosione a Quargnento nel 2019. Sul palco saliranno poi Cristiano Godano, cantautore e chitarrista, leader dei Marlene Kuntz, e il trombettista, cantante e compositore Roy Paci. Lo spazio cabaret è stato invece affidato ai comici emergenti del Boomshak Comedy Lab e all’attore e cabarettista Maurizio Lastrico (Zelig, Don Matteo, Made in Italy), che chiuderà il festival al Castello di Piovera, arricchito anche dalle performance del gruppo musicale The FifthGuys, giovani produttori musicali alessandrini molto conosciuti sulle piattaforme di digital streaming come Spotify. Ingresso con biglietto a donazione libera. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria ( per info 347 2263 948, [email protected]).

A San Salvatore Monferrato prosegue Regionando. Dalle 19.30, nell’Area Feste del Parco Pineta si potranno gustare specialità tipiche di nove regioni italiane, cucinate dalle originarie famiglie di San Salvatore e dai numerosi volontari della Pro Loco Sansalvatorese “VivaCittà”. La scelta è davvero ampia e ricca di gusto: si passa dai pansotti al sugo di noci ai bucatini all’amatriciana, dallo gnocco fritto con salumi emiliani alla lingua col bagnèt, e tra panadas e piadine, si arriva infine alla selezione dei dolci tipici. Ad accompagnare queste prelibatezze ci sarà, oltre alla birra, una selezione di vini tipici bianchi e rossi del Monferrato e dell’Astigiano, oltre all’immancabile prosecco veneto. Non mancherà la musica. Sul palco questa domenica sera, la crew di Dj del Palooza Affair. I posti sono limitati e per partecipare a Regionando a San Salvatore Monferrato è necessario prenotare (tel 3938583774 e 3283816523 oppure via mail a [email protected]). Per accedere alla manifestazione sarà necessario esibire il Green Pass. Maggiori dettaglia sulla pagina Facebook di Regionando.

Anche questa domenica l’Avis di Castelletto Monferrato festeggia la fine dell’Estate nell’area verde “Geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto con la Sagra della Polenta. Dalle 19.30, si potranno gustare grigliate di carne e polenta da accompagnare con stoccafisso, cinghiale o funghi e salsiccia. Per chi cena ingresso gratis alla serata musicale con l’orchestra “Le Mondine”, la via dalle 21.30 (Per informazioni 339/6948656).

In Cittadella ad Alessandria seconda giornata del festival “S.B.EM.”. Anche questa domenica bambini e ragazzi dai 18 mesi ai 18 anni e adulti di tutte le età potranno gratuitamente cimentarsi con diverse discipline sportive e seguire interessanti incontri formativi tenuti da professionisti dei vari settori sui benefici dell’attività sportiva, sul benessere in generale e anche sulla tutela dell’ambiente.

A Casale Monferrato, dalle 16 alle 21, proseguono le degustazioni dei vini del territorio nei negozi del centro storico con Stupùjtime. Ad arricchire la giornata anche il mercatino “C’era una volta”, con punti ristoro e intrattenimenti nell’area del LungoPo Gramsci dalle 9 alle 21 e la presentazione libraria “La cucina della Memoria” in programma alle 16.30 nella sede della Comunità Ebraica di Casale Monferrato, in Vicolo Salomone Olper 44.

A Valenza prosegue il “1° Memorial Sergio Cassano” organizzato dalla scuderia Ferrari Club Alessandria per ricordare l’ex sindaco della città dell’oro, anche fondatore del Ferrari Club Italia. La manifestazione, realizzata anche grazie al patrocinio del Comune di Valenza e al Consorzio del Marchio Orafo DiValenza, è arricchita anche dalla mostra di Yan Denes: “Le mani che disegnano” e questa domenica colorerà di rosso Corso Garibaldi con la sfilata delle Ferrari al via alle 9 del mattino.

Domenica 5 settembre al Santuario di Crea camminata in ricordo di Marco Brotto, appassionato di camminate e di nordic walking. La camminata, in quello che era “il posto del cuore” di Marco Brotto partirà alle 16 e seguirà il percorso n. 701 intorno al Bric Castelvelli per una durata di circa 3 ore. Si parte di fronte al Santuario per scendere verso Forneglio e poi risalire fino a Serralunga di Crea. Si procederà quindi tra la vegetazione risalendo verso Cascina Zenevrea per poi fare ritorno al pinto di partenza. Il percorso è lungo circa 9 km. con un dislivello di + 270 m. La partecipazione è gratuita ( Per info e prenotazioni: 339 418277 mail: [email protected]). Sempre domenica 5 settembre all’interno dei Chiostro del Santuario a partire dalle 15,30 sarà possibile la mostra fotografica “Sacro & Monferrato” un viaggio fotografico alla scoperta delle piccole chiese di campagna in Monferrato.

La Compagnia Teatrale Fubinese domenica 5 settembre sarà in scena a Fubine. Alle 21.30 in piazza Garibaldi la Compagnia festeggerà i 40 anni con lo spettacolo intitolato “40 anni in due ore” con spezzoni delle commedie che hanno caratterizzato il gruppo dal 1981 a oggi.

Il Festival della Cultura di Quargnento questa domenica 5 settembre prosegue con un nuovo concerto del Monferrato Classic Festival. Dalle 17.30 all’Auditorium Ss Trinità in piazza I Maggio si esibiranno Klaudia Baga, contrabbasso, e Lorenzo Nevari al pianoforte. Ingresso a offerta. Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass o tampone negativo nelle 48 ore precedenti .

Domenica 5 settembre nuovo appuntamento con la XLII stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria. Nella Chiesa Parrocchiale di Viguzzolo alle 17.30 risuoneranno i canti gregoriani del gruppo corale “Sant’Emiliano” diretto da Mattia Rossi ed Emanuele Barale all’organo “Serassi”. Punto focale del programma sarà la Messa IX gregoriana detta “Cum jubilo”, in cui il canto sarà invece intercalato dai versetti del compositore piemontese G.B. Fasolo (1598 – 1680) (Per info: 338/7193623 mail: [email protected]).