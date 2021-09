Il santo di oggi: Madre Teresa di Calcutta

ITALIA – Oggi, 5 settembre, si celebra Madre Teresa di Calcutta. Personaggio religioso tra i più importanti dell’intero XX secolo. All’anagrafe Agnes Gonxha Bojaxhiu, Madre Teresa di Calcutta è nata il 26 di agosto del 1910, a Skopje, una città della Macedonia, che faceva parte all’epoca della Yugoslavia. A 18 anni entrò nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Quel percorso le fece girare il mondo andando prima in Irlanda prima e poi in India. Scelse allora il nome di suor Mary Teresa del Bambin Gesù e comincio a insegnare geografia e storia alle ragazze provenienti dalla borghesia agiata di Calcutta. In questa occasione però cominciò a soffrire l’agiatezza del collegio in netto contrasto con la miseria al di fuori di quelle mura e iniziò dunque il suo avvicinamento al mondo dei poveri.

Madre Teresa di Calcutta è morta il 5 settembre del 1997, all’età di 87 anni. Poco meno di due anni più tardi, il 26 luglio del 1999, è stato invece inaugurato il suo processo di beatificazione, con tre anni di anticipo sui cinque solitamente previsti dalla Chiesa cattolica. (Foto tratta da Vaticanews)