ACQUI TERME – RadioGold anche questa domenica 5 settembre è agli Acqui Wine Days, la manifestazione dedicata ai migliori vini del territorio acquese, organizzata dal Comune di Acqui Terme e dal Consorzio Tutela Vini d’Acqui con il supporto dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”, dell’associazione Comuni Brachetto d’Acqui, di Confcommercio e di Confesercenti di Acqui Terme e con il patrocinio della Regione Piemonte.

Dalle 10.30 e poi nel pomeriggio, dalle 16, sulla pagina Facebook di RadioGold, e al mattino anche su RadioGold TV (canale 654 DTT), racconteremo in diretta dal Brachetto Lounge tutte le iniziative in programma per l’ultima giornata degli Acqui Wine Days.

Nel punto degustazione in piazza Italia, dalle 10.30 alle 21, anche oggi potrete degustare i migliori vini acquesi, Brachetto d’Acqui, Acqui Rosè Docg, Acqui Rosso Docg e Dolcetto d’Acqui Doc e nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, partecipare anche una nuova esperienza olfattiva con Silvia Giordano e Martina Doglio Cotto. Alle 18.30 si terrà poi uno speciale appuntamento per scoprire tutti i profumi di Passito, Brachetto d’Acqui Docg accompagnati con tartellette ai frutti di bosco (max.10 posti in piedi. Prenotazioni presso il Wine Lounge).

I vini e i migliori prodotti tipici del Monferrato saranno protagonisti anche nei locali della città termale grazie a speciali menù abbinati ai migliori vini dell’acquese e gli originali cocktail al Brachetto d’Acqui che verranno serviti anche oggi dai bar e ristoranti che hanno aderito alla manifestazione (trovate tutti i dettagli sul sito di Acqui Wine Days).

Proseguono anche le degustazioni all’Enoteca Regionale “Acqui Terme e Vino”, in piazza Levi 1, in programma dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 dove i migliori vini acquesi si sposano con 7 diversi prodotti tipici del Monferrato (la degustazione è su prenotazione tel. 0144 321873 o scrivere a: [email protected]). Sempre all’Enoteca questa domenica alle 16.30 l’Acqui Rosè incontra i grandi rosati nazionali e internazionale in una speciale degustazione guidata da Gianfranco Cordero e realizzata in collaborazione con Ais Alessandria (prenotazione obbligatoria sul sito di Ais Alessandria. Costo 30 euro per i soci Ais e 35 euro per i non soci).

Acqui Wine Days non è però solo vino. La manifestazione vuole infatti valorizzare anche le bellezze storiche e artistiche della città termale con speciali visite guidate e gratuite in programma alle 10.30 e alle 16 con ritrovo all’Info Point in piazza Italia (per info tel. IAT 0144 322142) e questa domenica propone anche una competizione letteraria sorseggiando Brachetto. Alla Libreria Terme, sotto i portici di Corso Bagni, alle 18, la scrittrice Margherita Oggero metterà alla prova squadre di lettori del suo ultimo libro “Il gioco delle ultime volte”, che si sfideranno gustando un aperitivo con Brachetto d’Acqui offerto dal Consorzio Tutela Vini d’Acqui (costo iscrizioni 10 euro a persona. Per info tel. 0144 324580 /348 380 86 40-.

Ricco è anche il programma del Festival Colline d’Arte, al Parco Quarelli nella vicina Roccaverano, in provincia di Asti. Alle 10, alle 14 e alle 17 sono previste visite guidate all’interno del parco con la possibilità di scegliere tra diverse passeggiate a tema: artistica, paesaggistica e naturalistica (le visite sono a pagamento con prenotazione obbligatoria tel. 327 7678054 [email protected]). Lungo tutto il percorso sono previsti punti ristoro dove sarà possibile assaggiare prodotti e vini del territorio, e previa prenotazione, e anche partecipare a un nuovo picnic di LangaMyLove (per prenotazioni picnic tel. 333 3191536). Le pause saranno rese ancora più piacevoli grazie all’accompagnamento di spettacoli di danza, musica e circo contemporaneo. Per raggiungere comodamente il Parco Artistico Quarelli sono state previste anche delle navette dedicate che partiranno da piazza Italia ad Acqui Terme alle 11 (16 posti) e alle 15 (6 posti).