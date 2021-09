Lions Club Alessandria Host: ricomincia l’anno sociale. Ecco i nuovi progetti

ALESSANDRIA – Serata di apertura dell’anno sociale per il Lions Club Alessandria Host, presieduto da Marcello Canestri. Un evento impegnativo che ha coinciso con la visita del governatore distrettuale Yvette Pillon e con la presentazione del nuovo programma di lavoro, del nuovo direttivo e di una nuova socia, la senologa Elisabetta Rossi. Presenti anche il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco che ha portato il saluto della città e il rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Gian Carlo Avanzi.

Quest’anno, l’attività del club è iniziata nel mese di luglio con le prime serate del progetto “Cuore di Lions” che ha coinvolto tutti gli altri club cittadini e i Leo e si concluderà il 7 settembre. Una iniziativa che ha permesso di “riprendere possesso della propria vita e della propria città”, dopo un lungo periodo di isolamento, che ha aggregato Lions e Leo, amici e cittadini che hanno condiviso l’obiettivo di ritrovarsi in convivialità per un fine benefico: acquistare defibrillatori a disposizione della popolazione nei locali che hanno aderito al progetto. Circa 750 gli ospiti che hanno partecipato, 200 i volontari che hanno lavorato e 8 i defibrillatori acquistati nelle prime cinque serate. “Un evento che” come ha sottolineato il presidente Canestri “racchiude lo spirito del suo programma: lavorare insieme per la città e per la comunità, consolidare l’immagine dei Lions, coinvolgere i giovani, valorizzare l’università che rappresenta una grande risorsa per il nostro territorio”.

Numerosi gli eventi in programma nei prossimi mesi dal “Burraco benefico” del 12 settembre prossimo i cui fondi permetteranno di curare una neonata curda affetta da una grave malformazione, alla raccolta fondi per l’acquisto di un “cane guida” per ciechi, alla partecipazione alla “StrAlessandria” con l’obiettivo di migliorare alcune aree verdi cittadine, alla collaborazione con l’Università. Si tratta dei primi appuntamenti, molti dei quali saranno condivisi con gli altri club Lions cittadini e con i Leo.

Il Rettore ha molto apprezzato la disponibilità dei Lions confermando l’interesse dell’UPO per Alessandria dove, oltre al nuovo “campus” che dovrebbe diventare realtà nell’arco di circa quattro anni, sono in progetto l’attivazione di nuovi corsi di laurea e di un Dipartimento dedicato alla sostenibilità ambientale. Il Governatore ha espresso viva soddisfazione per l’impegno del presidente e del club complimentandosi per lo spirito di collaborazione dimostrato dai Lions alessandrini e invitando tutti a lavorare in sinergia nell’interesse della comunità. Il nuovo direttivo del Club è composto, oltre che dal presidente Marcello Canestri, da Lucio Laugelli e Giuseppe Perrone, vicepresidenti, Marco Bagliano, Paola Balza, Pierpaolo Fracchia, Carlo Mussa, Paolo Pasquale, Armando Pilotti, Giuliano Prigione, Franco Ricagni consiglieri.