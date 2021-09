Anche il prof Barbero contro il Green Pass: “È un provvedimento discriminatorio”

TORINO – Sono oltre 150 i docenti universitari italiani che hanno sottoscritto il manifesto contro l’introduzione dell’obbligatorietà del Green Pass per l’accesso alle università italiane. Tra loro anche il noto divulgatore e storico italiano Alessandro Barbero, docente ordinario di Storia Medievale all’Università del Piemonte Orientale. L’obiettivo è quello di avviare “un serio dibattito politico, nella società e nel mondo accademico sui pericoli di tale misura, per evitare ogni penalizzazione di specifiche categorie di persone in base alle loro scelte personali e ai loro convincimenti, per garantire il diritto allo studio e alla ricerca e l’accesso universale, non discriminatorio e privo di oneri aggiuntivi a servizi universitari“. Da qui la richiesta che “venga abolita e rifiutata ogni forma di discriminazione“.

Il prof Barbero ha ribadito il concetto anche nel corso del suo intervento alla festa della Fiom Cgil. “Un conto è dire ‘Signori abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio perché è necessario, e di conseguenza, adesso introduciamo l’obbligo’: io non avrei niente da dire su questo. Un altro conto è dire ‘No, non c’è nessun obbligo, ma semplicemente non puoi più vivere, non puoi più andare all’università: però non c’è l’obbligo nel modo più assoluto, perché il vaccino serve davvero e il Green pass serve per questo“, ha sottolineato il docente universitario.

Foto tratta dal canale YouTube del Prof. Alessandro Barbero