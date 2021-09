AGGIORNAMENTO 19.50: la circolazione è tornata regolare.

FELIZZANO – Incidente stradale tra due auto sulla A21, nel tratto tra l’interconnessione con la A26 e il casello di Felizzano, in direzione Torino, poco prima delle 18. Per fortuna dalle prime informazioni non sembra che l’impatto abbia provocato feriti gravi. Le persone sono scese autonomamente dalle auto. La circolazione, però, risulta difficoltosa. I veicoli sono fermi nelle corsie di sorpasso e di emergenza. Le ultime informazioni certificano una coda di circa tre chilometri.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.