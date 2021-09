Tampone gratis a chi è esente dal vaccino o ha contratto il covid dopo la prima dose: ecco dove

PIEMONTE – Per facilitare il conseguimento del Green Pass, la Regione Piemonte da questa settimana offre la possibilità di accedere gratuitamente al tampone ai cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione (circa 6.000 in Piemonte) oppure che sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino (circa 7.350 in Piemonte). In provincia di Alessandria sono stati allestiti cinque punti, tutti aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dove poter fare un tampone rapido. Ecco l’elenco completo:

Alessandria – Via Palermo 17

– Via Palermo 17 Tortona – Via Milazzo 1

– Via Milazzo 1 Acqui – Via Alessandria 1

– Via Alessandria 1 Casale – Piazza D’armi 1

– Piazza D’armi 1 Novi – Via Papa Giovanni XXIII, 1