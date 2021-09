Fabbrica Sostenibile, l’impegno per imprese sempre più green: all’azienda Roquette l’evento su Radio Gold Tv

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il 14 settembre torna “La Fabbrica Sostenibile“, l’evento promosso da Confindustria Alessandria per mettere a confronto le imprese del territorio sul tema della sostenibilità. Come ogni anno le realtà della nostra provincia si ritroveranno in un’azienda diversa per condividere l’impegno a ridurre l’impronta ambientale, per migliorare le condizioni della comunità locale di riferimento e per favorire lo sviluppo del territorio. L’edizione 2021 si svolgerà martedì prossimo alle 10, allo stabilimento Roquette Italia di Cassano Spinola, impresa leader di quest’anno. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming sul nostro sito e su Radio Gold Tv, canale 654 del digitale terrestre.

Michelin Italiana è stata la prima azienda promotrice dell’iniziativa nel 2019, che ha passato il testimone a Gualapack per il 2020, e Roquette Italia lo ha ricevuto per il 2021. “Nelle nostre imprese la sostenibilità è un driver di sviluppo – spiega Laura Coppo, Presidente di Confindustria Alessandria che introdurrà l’evento – che sta cambiando i prodotti e sta riorientando i processi produttivi. Diffondere l’approccio positivo verso la sostenibilità nelle aziende è l’impegno di Confindustria Alessandria, che prosegue e si accresce. E affianchiamo le nostre imprese che affrontano questa transizione virtuosa, che lega innovazione ambientale, responsabilità sociale e competitività industriale”.

In programma, in apertura, la relazione di Daniele Dalla Pria, Direttore dello stabilimento Roquette Italia (foto): “La sostenibilità nasce da un chicco di mais. Innovazione, approvvigionamento, bioraffinazione, azione”. Seguirà l’intervento di Catia Bastioli, Amministratore Delegato di Novamont.

Si svolgerà poi la tavola rotonda “Il ruolo della ricerca e delle imprese per la sostenibilità del territorio”. Dialogheranno con Fabrizio Laddago, Direttore di Radio Gold, i Professori Enrico Boccaleri ed Enrico Ferrero dell’Università del Piemonte Orientale, Marco Piccolo di Confindustria Piemonte, e Catia Bastioli, AD Novamont. A seguire, “Buone pratiche d’impresa”, con le testimonianze di Eltek Group di Casale Monferrato (Alessandro Rollè); PPG di Quattordio (Silvia Ceratto e Paolo Quaglia); Smurfit Kappa Italia di Novi Ligure (Claudio Giolito). L’evento si concluderà con il passaggio del testimone al leader di Fabbrica Sostenibile 2022.