A Bassignana due giorni di velocità, adrenalina e solidarietà: torna il Memorial Zucconi

BASSIGNANA – L’attesa è finita. Da oggi scatta a Bassignana la terza edizione del Memorial Cristian Zucconi, una due giorni all’insegna della velocità, dell’adrenalina e della solidarietà. Un appuntamento ormai fisso dopo il successo delle prime due edizioni. Due saranno anche le location che caratterizzeranno il weekend: piazza della Libertà, nel centro del paese, e la Fornace.

Si comincia alle 9 di oggi nel centro del paese con le esibizioni delle auto rally fino alle 17.30 e le attrazioni per i più piccoli davanti alla casa di riposo. Dalle 20 sarà invece la Fornace a fare da cornice alle evoluzioni delle categorie drift e proto, fino a mezzanotte. Domenica, poi, l’intera giornata si svolgerà alla Fornace, sempre fino a mezzanotte: il via alle 9 con l’alzabandiera. A seguire spazio alle auto da rally drift e proto, le moto da cross (una delle novità di quest’anno con in pista i ragazzi del paese) e, anche in questa giornata, non mancheranno le attrazioni per i più piccoli.

Anche quest’anno, inoltre, torna la lotteria, il cui ricavato, insieme ai proventi di tutta la manifestazione, sarà come sempre destinato a tre importanti realtà del paese: l’asilo, la scuola e la casa di riposo.

Il Green Pass sarà obbligatorio per chi salirà sulle auto in questa due giorni e per accedere alla Fornace, sabato e domenica, non per assistere alle esibizioni del sabato in paese. Grazie a Regione Piemonte e Asl saranno comunque garantiti cento tamponi rapidi gratuiti alle persone sprovviste del certificato verde.