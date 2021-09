Terza dose vaccino: da lunedì in Piemonte si comincia con immunodepressi e trapiantati

PIEMONTE – Novità significativa per la campagna vaccinale anti covid in Piemonte. Da lunedì 20 settembre, infatti, nella nostra regione scatterà la somministrazione della terza dose. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, a cui nelle scorse ore il commissario Figliuolo aveva anticipato il via libera dalla prossima settimana alla nuova fase della campagna vaccinale.

Si comincerà con la terza dose negli immunodepressi e trapiantati che hanno già ricevuto in Piemonte due dosi di vaccino. Come avvenuto finora non sarà necessaria nessuna preadesione, perché saranno i centri specializzati ospedalieri che li hanno in cura a convocare gli immunodepressi.