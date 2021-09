Su Radio Gold Tv la Fabbrica Sostenibile: alla Roquette di Cassano Spinola si parla di green e futuro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Si intitola “La Fabbrica Sostenibile”, l’evento promosso questa mattina da Confindustria Alessandria per mettere a confronto le imprese del territorio sul tema della sostenibilità. Come ogni anno le realtà della nostra provincia si ritroveranno per condividere l’impegno a ridurre l’impatto ambientale, migliorare le condizioni della comunità locale e favorire lo sviluppo del territorio. Dalle 10 scatta l’edizione 2021, allo stabilimento Roquette Italia di Cassano Spinola. L’appuntamento sarà trasmesso sul nostro sito e su Radio Gold Tv, canale 654 del Digitale Terrestre. L’evento sarà disponibile in giornata sul nostro portale.

Roquette raccoglie il “testimone” (in questo caso un bonsai, a testimoniare lo sguardo al green) da Gualapack che, a sua volta, aveva fatto lo stesso con Michelin. A dare il via al convegno sarà Daniele Dalla Pria, Direttore dello stabilimento Roquette Italia. L’intervento verterà su “La sostenibilità nasce da un chicco di mais. Innovazione, approvvigionamento, bioraffinazione, azione”. A seguire spazio a Catia Bastioli, Amministratore Delegato di Novamont.

A seguire spazio alla tavola rotonda intitolata “Il ruolo della ricerca e delle imprese per la sostenibilità del territorio”. Fabrizio Laddago, Direttore di Radio Gold, modererà il dibattito tra i professori Enrico Boccaleri ed Enrico Ferrero dell’Università del Piemonte Orientale, Marco Piccolo di Confindustria Piemonte, e Catia Bastioli, AD Novamont. A seguire, “Buone pratiche d’impresa”, con le testimonianze di Eltek Group di Casale Monferrato (Alessandro Rollè); PPG di Quattordio (Silvia Ceratto e Paolo Quaglia); Smurfit Kappa Italia di Novi Ligure (Claudio Giolito). L’evento si concluderà con il passaggio del bonsai all’impresa leader di Fabbrica Sostenibile 2022.