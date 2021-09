Tragedia a Sale: muore un ciclista dopo lo scontro con una moto

AGGIORNAMENTO ORE 20.10: si chiamava Giorgio Padovese l’86enne deceduto questo pomeriggio in via Matteotti a Sale. L’uomo si trovava in bicicletta e si è scontrato con una moto.

SALE – Tragedia nel Comune di Sale. Un uomo di 86 anni in bicicletta ha perso la vita dopo lo scontro con una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30, in via Matteotti. Sul posto è intervenuto il 118 ma, purtroppo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Ferito anche l’uomo alla guida della moto: è stato trasportato all’Ospedale di Alessandria ma non è in gravi condizioni.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Tortona.