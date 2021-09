In Piemonte stabile la raccolta differenziata di carta e cartone: la provincia migliore è Alessandria

ALESSANDRIA – La raccolta differenziata di carta e cartone in Piemonte si conferma su dati importanti. Lo evidenzia il 26esimo Rapporto annuale di Comieco. Nel 2020 nella nostra regione sono state raccolte e riciclate ben 289.247 tonnellate di carta e cartone, appena 511 tonnellate in meno rispetto al 2019 (-0,2%). Un dato che conferma la buona abitudine dei piemontesi. Tanto che la Regione guidata dalla Giunta Cirio si è attestata tra le migliori regioni del Nord Italia.

“Anche in un anno difficile come il 2020, la raccolta differenziata rimane una pratica consolidata per tutti i piemontesi, tant’è che quella di carta e cartone rappresenta il 13,3% del totale dei rifiuti urbani prodotti, solo il Trentino Alto Adige e la Toscana fanno meglio in Italia“, ha spiegato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. Che poi ha aggiunto: “Ogni piemontese ha avviato a riciclo 65,3 kg di carta e cartone, un risultato superiore alla media pro capite nazionale (pari a 57,2 kg/ab) ma anche a quella delle regioni del Nord Italia (che si attesta a 63,3 kg/ab)“.

A livello provinciale è Alessandria una delle migliori province per riciclo di carta e cartone. In particolare l’Alessandrino ha subito un incremento del 38% pari a 37.681 tonnellate raccolte per un pro capite di 87,2 kg. A crescere anche Novara con un +5% e 23.936 quintali raccolti. Peggiorano i loro dati tutte le altre province piemontesi con Torino che registra un -4,6%, Asti -8%, Biella -5,6%, Cuneo -7%, VCO 0%, Vercelli -3,4%.

Spostando l’attenzione sulla qualità dei conferimenti dei cittadini, il 2020 consolida il cambio di passo iniziato nel 2019: per il secondo anno consecutivo, il dato medio (2,29%) di presenza di frazioni estranee rientra nei parametri stabiliti per la prima fascia qualità. La raccolta presso le attività commerciali si conferma di eccellente livello. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha raggiunto l’87,3%: sono stati quindi raggiunti e superati in anticipo gli obiettivi UE al 2030 e l’Italia si conferma così ai primi posti in Europa per i volumi di carta e cartone avviati a riciclo.

Photo by Claudio Schwarz on Unsplash