Quarantena per Covid a scuola: come funziona se un alunno si contagia

PIEMONTE – Da metà settembre gli alunni piemontesi sono tornati a scuola. Lo hanno fatto in presenza con tutte le accortezze del caso. Questo non ha impedito che, all’interno delle classi, si verificassero dei casi di contagio. Tanto in Piemonte quanto nell’Alessandrino. Ma cosa succede nel caso in cui un alunno contrae il Covid-19?

Sul fronte della scuola, nella giornata di oggi è partita da parte della Regione una circolare ai dirigenti scolastici in cui si ribadiscono i criteri per la messa in quarantena di una classe nel caso al suo interno si riscontri una positività. Rimane la distinzione tra vaccinati e non. I primi devono effettuare 7 giorni di isolamento e gli altri 10. Per entrambi serve un tampone negativo per il rientro in aula. In assenza di tampone, la quarantena per vaccinati e non è di 14 giorni.

Intanto domani, martedì 28 settembre 2021, in vista dell’imminente avvio della campagna di screening “Scuola Sicura”, presso il magazzino di Momo (Novara) verranno distribuite alle Asl del Piemonte i primi 100.000 test salivari antigenici, dei 400.000 già acquistati dal Dirmei, e destinati agli alunni delle scuole elementari.