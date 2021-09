Allarme di stabilimento in Solvay martedì sera. Arpa segnala “due eventi anomali”

ALESSANDRIA – Allarme di stabilimento la scorsa sera, nel complesso chimico Solvay per una fuga di perfluoropropene. Come spiegato dall’azienda, interpellata da RadioGold, si sarebbe verificata la “perdita di pfp dall’impianto fluidi“. La fuga di gas “ha riguardato la tenuta di un reattore ma il sistema di monitoraggio ha consentito di bloccarlo subito, svuotarlo e permettere alla squadra di pronto intervento di mettere in sicurezza l’area ed effettuare la riparazione“.

L’intervento tecnico di ripristino è durato circa 15 minuti mentre l’allerta si è protratta per un tempo più lungo al fine di consentire il monitoraggio complessivo della zona. Solvay ha spiegato che la “situazione è stata circoscritta all’interno dell’impianto e senza conseguenze“. Di quanto accaduto sono stati informati subito Prefettura, Comune, Arpa, Vigili del Fuoco e Protezione civile.

Arpa ha comunicato che gli eventi anomali sono stati due: alle 19.30 il monitoraggio in continuo al punto di scarico finale dei reflui industriali ha segnalato valori anomali per il parametro fluoruri, seguito, alle 21.30, da una fuga di perfluoropropene (C3F6) in atmosfera, registrata dal sistema di monitoraggio installato presso la stazione di qualità dell’aria di Via del Ferraio.