Donna investita davanti alla stazione di Alessandria: trasportata in ospedale

ALESSANDRIA – Una donna è stata investita davanti alla stazione di Alessandria nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 settembre. Secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe cosciente e non avrebbe portato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Sarà compito delle forze dell’ordine stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente. Dopo essere stata soccorsa la donna è stata trasportata in ospedale.