Alla Biblioteca di Alessandria restaurato il Globo di Padre Pietro Maria da Vinchio

ALESSANDRIA – Un altro capolavoro del patrimonio storico e culturale è tornato in città dopo un lungo, accurato e prezioso restauro, grazie all’impegno dell’amministrazione Comunale. Oggi alla Biblioteca Civica “F.Calvo”, in piazza Vittorio Veneto 1 ad Alessandria, si è svolta la presentazione del restauro del globo terrestre di Padre Pietro Maria da Vinchio, realizzato fra il 1746-1748. Presenti il Sindaco di Alessandria e Assessore alla Cultura Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco, la Dott.ssa Liliana Rey Varela della SABAP e la Dott.ssa Annarosa Nicola, Direttore Tecnico della Ditta Nicola Restauri.

Dopo la presentazione è seguita la visita nelle Sale Storiche dove il globo resterà esposto, unitamente alla presenza di alcuni volumi del Fondo Antico della Biblioteca Civica relativi alle scoperte geografiche e alla letteratura di viaggio risalenti al XVIII secolo. Un video ha illustrato ai presenti le fasi principali del restauro.

“La restituzione alla Città della Sfera terrestre dopo il doveroso restauro – dice il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco -, costituisce un’importante occasione per rimarcare uno dei punti-cardine che caratterizzano gli orientamenti strategici della nostra Amministrazione: quello di un impegno forte e appassionato per una valorizzazione della Comunità locale che sappia trarre anche dal proprio patrimonio storico, architettonico e artistico elementi meritevoli di essere enfatizzati, portati alla conoscenza di un pubblico sempre più vasto, considerati nel loro intrinseco valore quali simboli di una ‘storia’ cittadina che, ne sono convinto, deve essere scritta e considerata con la ‘S’ maiuscola. Una breve suggestione vorrei tuttavia ancora aggiungere. Oggi celebriamo il felice compimento del restauro e la collocazione della Sfera terrestre nelle Sale Storiche della Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’, ma le due sfere opera di padre Maria da Vinchio – quella Celeste e quella Terrestre, quest’ultima presso un altro luogo prestigioso della nostra Città quale il Museo Civico di Palazzo Cuttica – ci riportano ad un binomio inscindibile: l’una richiama l’altra e la ‘visione’ dell’una non può che rimandare e soprattutto ispirare la visione dell’altra. Se ‘terra e cielo’ sono dunque le due dimensioni iconograficamente rappresentate nelle ‘nostre’ due sfere, ‘terra e cielo’ è anche un riferimento semantico affascinante e profondo per guardare complessivamente ai valori della nostra Comunità, fatta di solidarietà, creatività, ingegno, arguzia, generosità, competenza e laboriosità – e la presenza delle due sfere nuovamente insieme non può che aumentare il valore, la percezione della rilevanza e l’attrattività di Alessandria”.

L’intervento di restauro del Globo Terrestre realizzato tra il 1746 e il 1748 da padre Pietro Maria da Vinchio, unitamente alla “Sfera Celeste”, già restaurata nel 2011 con fondi del Ministero dei Beni Culturali (attualmente esposta nel Museo Civico di Palazzo Cuttica), è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Alessandria e condotto – sotto la supervisione di Giulia Marocchi della SABAP-AL – dal laboratorio Nicola Restauri di Aramengo, in provincia di Asti.

Non si conoscono le modalità e la data iniziale di collocazione nell’antico Museo alessandrino delle due sfere, presenti comunque nel 1899 presso la Biblioteca Civica. Peraltro, una notizia riportata su un foglio manoscritto trovato all’interno della Sfera Terrestre – firmato dall’avv. Lorenzo Bordes, Direttore del Museo e della Biblioteca nei primi anni del Novecento – ci informa di un suo trasferimento avvenuto nel 1903 durante il quale venne danneggiata. Successivamente, l’inventario Filippelli, redatto intorno agli anni 1911-14, reca la notizia che i due globi, in seguito ad un riordinamento, erano custoditi nella Sale dei Cimeli del Museo Civico. Entrambi i manufatti furono realizzati “In conventu Santa Mariae de Templo Casalis”, soppresso nel 1802, dove padre Maria da Vinchio risiedeva e vi morì il 14 febbraio 1754.

Oggi entrambe le opere di Padre Maria da Vinchio tornate al loro originario splendore, costituiscono certamente un’attrattiva per un pubblico interessato. Per questo la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” raccoglierà le richieste di visita alla Sfera Terrestre che resterà custodita nelle Sale Storiche, per organizzare gruppi di visita. Sarà sufficiente scrivere alla e-mail [email protected] – tel. 0131/515909 per poter prenotare ammirare questa splendida opera.