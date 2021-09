ALESSANDRIA – Anche la Questura di Alessandria, mercoledì 29 settembre, ha celebrato la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La cerimonia è iniziata nel piazzale della Questura dove si è tenuta la commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato, officiata dal Cappellano della Polizia, Don Augusto Piccoli, con la deposizione di una corona nel sacrario a loro dedicato alla presenza del Prefetto, Francesco Zito, del Questore, Sergio Molino e dei funzionari e del personale della Polizia di Stato. Dopo la cerimonia in Questura le celebrazioni sono proseguite con la Messa in Duomo officiata dal Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese, coadiuvato dal Cappellano della Polizia.

La Festività di San Michele Arcangelo è stata anche occasione per premiare i poliziotti che si sono particolarmente distinti nell’ambito della prevenzione e della repressione dei reati attraverso brillanti attività di indagine.

Sono premiati con l’Encomio il Commissario Paolo Peroni e il Sostituto Commissario Coord. Maurizio Mangano, a fine 2016 riusciti a identificare due soggetti “radicalizzati islamici”, coinvolti nella progettazione di un attentato in Germania.

Encomio anche per il Vice Ispettore Ivana Dell’Acqua, a luglio del 2017 riuscita a mettere in salvo le persone a bordo di un’auto in fiamme.

Lode al Vice Ispettore Cristiano Bianchini che durante l’alluvione di novembre 2016 mise in salvo un anziano che si rifiutava di abbandonare la propria abitazione invasa dall’acqua a causa dell’improvvisa esondazione del fiume Bormida.

Premiato con Lode l’Agente Scelto Carmelo Valerio Valenti per le capacità e il senso del dovere dimostrati nelle attività di soccorso pubblico svolte in occasione del terremoto del 2012 e con una seconda Lode per la complessa operazione di polizia giudiziaria che nel 2015 portò all’esecuzione di 4 misure cautelari ed 11 interdittive, il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 77 soggetti responsabili del reato di gestione illecita di rifiuti nel tortonese.

Lode anche all’Assistente Giuseppe Giannetta ed all’Agente Scelto Silvestro Balistreri per l’intervento che a novembre del 2016 permise di salvare un uomo deciso a togliersi la vita.

Lode al Sost. Comm. Coord. Luca Colussi e all’Assistente Capo Alessandro Moretto per aver assicurato alla giustizia due individui responsabili, nel 2017, di numerose truffe in danno di anziani a San Giuliano Vecchio.

Lode al Sost. Commissario Coord. Luca Colussi, al Vice Ispettore Alessandro Filì e all’ Assistente Capo Alessandro Moretto per l’operazione di polizia giudiziaria partita da un intervento lunga la A26, all’altezza di Castellazzo Bormida, a giugno del 2017, che portò alla denuncia di due minorenni ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio.

Encomio al Vice Ispettore Rino Russo per l‘attività di polizia giudiziaria che, a gennaio 2016 ad Alessandria, portò all’arresto di tre soggetti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Sempre il Vice Ispettore Rino Russo è stato premiato con la Lode per la determinazione operativa e la professionalità dimostrata durante l’indagine che nel 2013 permise di assicurare alla giustizia tre cittadini stranieri responsabili di tentato furto in abitazione ad Alessandria, per l’operazione che un anno dopo portò all’arresto di tre persone per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per il laborioso intervento scattato nel 2015 durante un servizio di Volante che consentì di fermare due cittadini non comunitari responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato e continuato, resistenza a pubblici ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso.

Lode al Vice Ispettore Rino Russo e all’Assistente Capo Pietro Paradiso per un’operazione di polizia giudiziaria che nel 2017, ad Alessandria, portò all’arresto di due individui per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Lode al Vice Ispettore Rino Russo e agli Assistenti Capo Coord. Pietro Paradiso e Lorenzo Savoriti per l’arresto, a fine gennaio 2017, di due cittadini nigeriani responsabili di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, furto in abitazione e procurato ingresso illegale sul territorio nazionale.

Lode al Sov. Capo Tec. Coord. Annamaria Pizzi per le capacità professionali e lo spirito d’iniziativa dimostrati durante l’indagine che nel 2014 portò alla denuncia di un giovane pachistano responsabile di molestie sessuali.

Lode all’ Ispettore Sup. Davide Bova, ai Vice Ispettori Alessandro Bianchini e Massimo Villanova, al Vice Sovrintendente Cristian Pogorelli e all’Assistente Capo Coord. Diego Juri Ferrari per l’arresto, a maggio 2017 ad Alessandria, di un soggetto responsabile di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente.

Lode all’Assistente Capo Coord. Diego Juri Ferrari per le capacità professionali dimostrate durante l’indagine che a maggio 2017 portò all’arresto di un cittadino albanese per detenzione, al fine di spaccio, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

In copertina foto tratta dalla pagina Facebook della Questura di Alessandria.