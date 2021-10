PIEMONTE – “Con quasi 20 mila dosi già somministrate in 10 giorni, siamo la Regione che corre più veloce in questa nuova fase della campagna vaccinale“, a scriverlo su Facebook è stato Alberto Cirio. Il tasso di copertura vaccinale della terza dose in Piemonte è del 26,7%. Un dato importante se si pensa che il Molise, seconda regione d’Italia per somministrazioni effettuate, si attesta al 17,8%, quindi quasi 10 punti percentuali in meno. In terza posizione troviamo l’Umbria al 17,1%. Il Piemonte è anche di molto al di sopra anche della media nazionale che si attesta al 6,6%. I dati peggiori sono quelli di Basilicata (1,1%), Calabria (0.8%), Liguria (0,4%) e Valle d’Aosta (0%).