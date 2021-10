Massi lungo la strada 456 del Turchino all’altezza di Rossiglione

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 – Come riportato sulla pagina Facebook del Comune di Rossiglione (GE), la squadra di Anas ha sgomberato dai massi il tratto della carreggiata della SS456 del Turchino, in località Ciusa. Anche dal canale social del Comune Ligure, si rinnova comunque l’invito a tutti gli automobilisti che percorrono la strada a prestare la massima attenzione per le abbondanti precipitazioni previste nelle prossime ore.

ROSSIGLIONE – Il maltempo sta creando disagi lungo il tratto ligure della SS456 del Turchino, nella zona di Rossiglione (GE). La Protezione Civile della Provincia di Alessandria invita quindi anche gli automobilisti alessandrini, e chi deve percorrere la strada statale da Ovada verso Genova, e viceversa, a prestare la massima attenzione per la presenza di massi sulla carreggiata della SS456 del Turchino, in località Ciusa. Anas sta intervenendo sul posto con una squadra.

(In copertina immagine di repertorio)