Nel nuovo spot di Alegas anche Marcello Nuzio di Ballando con le stelle

ALESSANDRIA – Due ballerini che danzano nei luoghi più belli e suggestivi di Alessandria. Sono loro i protagonisti del nuovo spot commerciale di Alegas, l’azienda cittadina che si occupa della vendita di luce e gas, e presto diffuso su tutti i canali di comunicazione. Un inno alla vita ma anche alla ripartenza di una città che, dopo le lunghe limitazioni a causa del Covid-19, giorno dopo giorno si riscopre sempre più attiva e vogliosa di tornare alla normalità.

Protagonisti dello spost Marcello Nuzio, ballerino professionista di Ballando con le stelle di Rai Uno, e la maestra di danza Anna Martynova. Il video è stato realizzato nei mesi estivi durante le prime ore del mattino e la sera, anche con l’ausilio di riprese aeree fatte con un drone, tutto sotto la regia della videomaker Elisa Silvestri. “Grazie a questo video vogliamo promuovere la ripartenza del mondo dello sport e della cultura, tra i settori più penalizzati dall’emergenza COVID, e accompagnare simbolicamente i nostri utenti a tornare a vivere e apprezzare la città. Non abbiamo voluto realizzare solo uno spot commerciale, ma un regalo alla città per promuovere le sue eccellenze”, ha spiegato Andrea Innocenti, Amministratore Unico di Alegas.

Entusiasta del lavoro svolto anche Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo AMAG: “Ripartiamo Insieme non è solo lo slogan della nuova campagna pubblicitaria di ALEGAS, ma deve essere un nuovo modo di vivere Alessandria, città dalle straordinarie potenzialità, che dopo il rallentamento forzato causato dalla pandemia ha le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista su diversi fronti. Il nostro Gruppo, multiutility a totale controllo pubblico fortemente radicata nella comunità alessandrina, sta lavorando senza sosta, in piena sintonia con i soci azionisti, per offrire agli alessandrini servizi di sempre maggior qualità, e infrastrutture di vera eccellenza”.